80 شركة يونانية تستعد لزيارة بغداد في تشرين الأول المقبل

تهدف للدخول والعمل والاستثمار في الاسواق العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تستعد 80 شركة يونانية لزيارة بغداد في تشرين الأول المقبل الدخول والعمل والاستثمار في الاسواق العراقية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني امس الاحد، السفير اليوناني لدى العراق.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت «الصباح الجديد» نسخة منه، انه» في بداية اللقاء رحب الحمداني بالسفير، معربا عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة، مؤكدا على عمق العلاقات الاقتصادية العراقية اليونانية.

وثمن الحمداني خلال اللقاء» الجهد الكبير الذي بذلته غرفتي تجارة بغداد والعربية اليونانية على مدى أكثر من خمس سنوات والذي تمثل في عقد عدة ملتقيات اقتصادية عراقية يونانية واوربية كبيرة وبمشاركة المئات من التجار والشركات ورجال الاعمال اليونانيين والعراقيين والتي كانت السبب الرئيسي في تكوين علاقات اقتصادية قوية ورصينة بين البلدين الصديقين».

وأضاف ان» افضل ماتحقق هو مشاركة اكثر من ٣٥٠ شركة يونانية في هذه الملتقيات حيث كانت هذه الملتقيات واليونان هي بوابة التجار العراقيين الى اوروبا وبقية دول العالم».

من جهته اعرب السفير اليوناني عن بالغ فخرة واعتزازه بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وهذا اللقاء المثمر الذي جمعه برئيس الغرفة، مثمنا جهوده الجبارة والحثيثة في ادامة اللقاءات والملتقيات الاقتصادية مابين البلدين الصديقين.

وتابع البيان» حيث قدم السفير رسالة من رئيس اتحاد الصناعات اليونانية الى الحمداني يطالب فيها رعاية ملتقى عراقي يوناني في بغداد في تشرين الأول المقبل من هذا العام بمشاركة اكثر من ٨٠ شركة يونانية تهدف الى الدخول والعمل والاستثمار في الاسواق العراقية».

واكد الحمداني على» استضافة هذا الملتقى ورعاية الغرفة له ولفعاليات المتلقى العراقي الاوربي الرابع والذي سيعقد شهر تموز من هذا العام في العاصمة اليونانية أثينا».

على صعيد متصل أعلنت وزارة التجارة عن بحث دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية مع السفير اليوناني في العراق السيد ليونايدس بيكونتوفونيسيوس والملحق التجاري في السفارة آفاق التعاون الاقتصادية والتجاري وتفعيل عمل اللجان المشتركة بين العراق واليونان

واوضح بيان الوزارة نقلاً عن مدير عام دائرة الدائرة عادل خضير أن اللقاء تناول أهمية تطوير وبناء العلاقات مع اليونان وعلى شتى الأصعدة في القطاعات العراقية لزيادة حجم التبادل بما يعزز العلاقات ويفتح آفاق جديدة تتيح للشركات اليونانية الحصول على فرص استثمارية لمشاريع داخل العراق فضلاً عن أيجاد فرص للشركات من القطاع الخاص لكلا البلدين .

وأشار البيان أن مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية أكد خلال اللقاء على حرص العراق على الانفتاح على دول العالم وفتح آفاق جديدة للتعاون وهذا ما أعلن عنه ضمن البرنامج الحكومي للحكومة العراقية ، داعياً الجانب اليوناني بتشجيع الشركات اليونانية للمشاركة بدورة معرض بغداد الدولي المقبلة .

من جانبه أكد السفير اليوناني استعداد بلاده لفتح آفاق التعاون المشترك وتفعيل اللجان المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري والدخول في المشاريع الاستثمارية والتجارية .