الاتحادية ترد دعوى رئيس البرلمان ضد العبادي بشأن نظام المراسم

بغداد ـ الصباح الجديد:

ردت المحكمة الاتحادية العليا أمس الأحد الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن نظام المراسم.

اعلن هذا المتحدت باسم المحكمة اياس الساموك والذي اورد إن “المحكمة الاتحادية قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/5/2018 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة كافة في الدعوى المقامة من رئيس مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفتهما إلى أن المادة 47 من الدستور حينما ذكرت السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية كان ذكرها على سبيل التعداد وليس على سبيل التراتبية أو التفضيل بين سلطة واخرى لأن الواو الواردة بين كل سلطة وأخرى هي واو العطف و واو العطف في قواعد اللغة العربية لا يمكن أن تكون على سبيل التراتبية أو على سبيل التفضيـل بيـن مسمـى وآخر”.

وأضاف الساموك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، “لذا قضت المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى الطعن بنظام المراسم رقم 4 لسنة 2016 الذي اعتمد في ترتيب العناوين الواردة فيه المهام الذي يتولاها كل عنوان وارد فيه حاكما لضبط التراتبية الواردة فيه, وهذا يجد سنده في الفقرة ثانيا من المادة 58 من الدستور”.