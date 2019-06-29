سر قوة باباي ليست مجرد شائعة

الصباح الجديد – وكالات:

اكتشف باحثون في جامعة برلين Freie، أن الإكستيرون (هرمون موجود في السبانخ) قوي للغاية، وربما يحمل سر “قوة” الشخصية الكرتونية الخيالية “باباي”.

وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن عد هذا الهرمون، عقارا (مكمل غذائي) لتعزيز الأداء، اذ وجد الباحثون ارتفاعا كبيرا في الأداء بين أولئك الذين تناولوا المكمل بكميات كبيرة.

وقام فريق البحث، الممول من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، بمنح الرياضيين كبسولات من الإكستيرون خلال جلسة تدريب شاقة، لمدة عشرة أسابيع.

وشهد المشاركون زيادة في القوة لديهم أعلى بثلاثة أضعاف من المجموعة، التي أُعطيت كبسولات “العقار الوهمي”.

وقالت الدكتورة ماريا بار، الأستاذة في معهد الصيدلة في جامعة برلين Freie: “إن الإعلانات الخاصة بالمكملات الغذائية (التي تحتوي على الهرمون) تشير إلى نمو العضلات، لذا قررنا اتباع هذا في التجارب، وفوجئنا بمدى التأثير الحاصل.

وقالت بار إنه يجب استهلاك زهاء 3.5 كغ من السبانخ يوميا للحصول على التأثير نفسه، لذا من غير المحتمل أن يُحظر تناول هذه الخضروات.

وأضافت: بناء على البيانات التي حصلنا عليها، اقترحنا أن يفكروا إدراج عقار الإكستيرون في قائمة المواد المحظورة.

وأكد متحدث باسم WADA، أن المنظمة ستحلل النتائج بهدف فرض حظر محتمل، وقال: تحافظ WADA على التواصل مع خبراء علميين للحصول على أدلة جديدة عندما تصبح متاحة.