الصين تعتزم استنساخ قطط

الصباح الجديد – وكالات:

تعمل شركة صينية على مشروع علمي، من شأنه أن يؤدي إلى ولادة أول قطة مستنسخة في البلاد وربما العالم، في هذا العام، ما قد يمهد الطريق نحو استنساخ أنواع أخرى من الحيوانات الأليفة.

وأعلّنت شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية “Sinogene”، أنها تستعمل تقنية استنساخ النعجة “دولي” في مشروع استنساخ القطط، ومن المُقرر ولادة أول قطة منها بحلول شهر مارس/ آذار 2019.

وقامت الشركة قبل الإعلان الأخير، باستنساخ عشرة كلاب فيما مضى، مع توقعها استنساخ عشرة أخرى قريبًا، اذ تقدم “Sinogene” الخدمة للعملاء، مُقابل 55 ألف دولار أميركي.

وتقوم الشركة باستنساخ حيوان جديد كل عشرة أشهر، فيما عبرت عن وجود إقبال غير مسبوق على استنساخ الحيوانات الأليفة في الصين، ذلك أن تلك الحيوانات تبرز تعلقًا وارتباطًا عاطفيًا أكبر بأصحابها، بالمُقارنة مع الحيوانات الطبيعية.

وتقوم عمليات الاستنساخ السابقة على أخذ عينات من أنسجة القطة في أقل من أسبوع بعد موتها، أو عندما تكون على قيد الحياة، ومن ثم الحصول على بويضة تناسلية لقطة أخرى واستبدال نواتها بخلية من العينة الأولى، لتوضع بعدها البويضة الهجينة داخل رحم حيوان ثالث.