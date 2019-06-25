المعارضة البناءة تؤمن للشعب تقييم وتقويم الأداء الحكومي

الحلبوسي في لقائه بالحكمة:

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي امس الثلاثاء، أهمية وجود معارضة بناءة داخل المجلس.

واورد المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل امس، عددًا من أعضاء كتلة الحكمة النيابية برئاسة النائب فالح الساري”.

وأضاف البيان أن “اللقاء ناقش تفعيل عمل مجلس النواب في المرحلة المقبلة بمجال الرقابة والتشريع، من خلال إنجاز القوانين المعطلة، ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ومدى تطبيقه، وتقييم الأداء التنفيذي”.

وأكد الحلبوسي، على “أهمية وجود معارضة بنَّاءة في مجلس النواب تكون قادرةً على التقييم والتقويم للأداء الحكومي؛ من أجل تقديم الأداء الأمثل للشعب”.