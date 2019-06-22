الكمارك: حجز أدوية بشرية مخالفة لضوابط الأستيراد بمطار بغداد

بغداد – الصباح الجديد :

حجزت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي ،اليوم السبت، كمية من الادوية البشرية مختلفة الأنواع هندية المنشأ كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها للبلد دون استحصال الموافقات الرسمية لها.

وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، انها قامت بحجز شحنة الادوية وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ لمخالفتها الضوابط والتعليمات الكمركية.

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تفرض اجراءات مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية تسيطر من خلالها على عمليات الأدخال المخالفة للمواد والبضائع التي ترد دون موافقات أصولية لها وخاصة تلك التي تمس حياة المواطنين