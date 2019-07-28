نائب: قانون انتخابات مجالس المحافظات يقلص اكثر من 200 عضو فيها

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر امس الأحد أن قانون انتخابات مجالس المحافظات قلص أكثر من ٢٠٠ عضو، مبينا أن القانون أوقف مجالس المحافظات قبل شهر من الانتخابات المحلية لمنع الأعضاء من الهيمنة على المال العام.

وقال يابر في تصريح له إنه على الرغم من الملاحظات الكثيرة حول قانون مجالس المحافظات الا انه قلص اكثر من ٢٠٠ عضو .

وأضاف أن الانتخابات المحلية المقبلة تختلف عن سابقتها لعدة أسباب أهمها اندماج كتل صغيرة مع بعضها البعض ، مبينا ان “مجلس النواب استطاع قطع الطريق أمام أعضاء مجالس المحافظات التلاعب بالمال العام وسحب جميع الصلاحيات قبل شهر من الانتخابات المحلية .