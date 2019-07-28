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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • نائب: قانون انتخابات مجالس المحافظات يقلص اكثر من 200 عضو فيها

نائب: قانون انتخابات مجالس المحافظات يقلص اكثر من 200 عضو فيها

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر امس الأحد أن قانون انتخابات مجالس المحافظات قلص أكثر من ٢٠٠ عضو، مبينا أن القانون أوقف مجالس المحافظات قبل شهر من الانتخابات المحلية لمنع الأعضاء من الهيمنة على المال العام.
وقال يابر في تصريح له إنه على الرغم من الملاحظات الكثيرة حول قانون مجالس المحافظات الا انه قلص اكثر من ٢٠٠ عضو .
وأضاف أن الانتخابات المحلية المقبلة تختلف عن سابقتها لعدة أسباب أهمها اندماج كتل صغيرة مع بعضها البعض ، مبينا ان “مجلس النواب استطاع قطع الطريق أمام أعضاء مجالس المحافظات التلاعب بالمال العام وسحب جميع الصلاحيات قبل شهر من الانتخابات المحلية .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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