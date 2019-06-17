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المجلس الاقتصادي العراقي يدعو لدعم مشاريع الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء

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بغداد – الصباح الجديد :

دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار, اليوم الاثنين، إلى تبني وزارة الكهرباء خطة لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الخطط البديلة”.

وقال العطار في بيان صحفي تابعته “الصباح الجديد “, إن” طاقة الرياح والشمس يجب أن تستغل بشكل ايجابي من قبل وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة بدلاً من الخطط المستعملة حالياً عن طريق المولدات الكبيرة الفولتية العاملة بالوقود”.

وأشار العطار إلى انه” على مستوى العالم جرى تركيب معدات توليد طاقة شمسية قياسية قدرتها 98 غيغاوات وأثبتت نجاح كبيراً في مجال الطاقة الكهربائية”.

ولفت إلى ان” القدرة الجديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، التي تشمل طاقة الرياح والطاقة الحرارية، جاءت مقارنة مع القدرة لتوليد الكهرباء من الوقود التي بلغت 70 غيغاوات”.

وبين العكار أن” انتعاش قطاع الطاقة الشمسية يساعد في دفع الاستثمار العالمي في قطاع تكنولوجيا الطاقة النظيفة المتجددة نحو تسجيل مستويات قياسية في العراق”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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