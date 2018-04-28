بغداد ـ الصباح الجديد:

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد الرزاق العيسى محطة متطورة لإتلاف المخلفات النفطية في البصرة ، كاشفا عن عوائد مالية بالمليارات ستؤول إلى خزينة الدولة العراقية من هذا المشروع الوطني.

وقال العيسى في كلمته خلال المؤتمر الخاص بافتتاح المحطة الذي أقامته دائرة معالجة واتلاف المخلفات الكيمياوية والبايولوجية والحربية الخطرة وبحضور ممثلي وزارات النفط والصحة والبيئة وشخصيات أكاديمية رفيعة إن طواقمنا الوطنية العاملة في مؤسسات العلوم والتكنولوجيا ستوفر للدولة العراقية من هذه المحطة عشرات المليارات سنويا ستؤول لخزينة الدولة بعد أن كانت تلك المبالغ تذهب الى الشركات المرخصة وغير المرخصة فضلا عن أن تلك المخلفات تهدد بيئة العراق وتستنزف أمواله ويستفيد من مردوداتها الآخرون .

وأضاف وزير التعليم أن هذه الخطوة المهمة ستوفر بيئة عمل نوعية لاستقطاب شباب البصرة وطاقاتها من الخريجين في اختصاصات هندسة النفط والهندسة الكيمائية وعلوم الكيمياء وهندسة البيئة ناهيك عن معالجة الغازات والسموم المضرة.

واستمع وزير التعليم إلى شرح مفصل من فريق الخبراء والمختصين في موقع محطة الاتلاف مثمنا جهودهم وقائلا إن التكامل الذي تحققه وزارات حكومتنا العراقية.

ولاسيما وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا ووزارات النفط والصحة والبيئة كفيل بتأسيس كل هذا النجاح وكفيل بايجاد مساحات جديدة تضاف الى المنجز الوطني والنصر الكبير الذي حققه العراقيون على قوى الشر والظلام والارهاب.