نائب عن النصر: الحكومة الحالية لم تطبق برنامجها الحكومي وإقالتها واردة

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصف النائب عن إئتلاف النصر، إحسان ثعبان الشبلي، الحكومة الحالية بانها حكومة محاصصة بين الكتل السياسية التي اسهمت بتشكيلها ووعدت بتقديم الافضل الى أبناء الشعب العراقي ولكن مع الاسف الشديد لم ينفذ شي على ارض الواقع”.

وأشار الشبلي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه الى ان “أبناء الشعب لم يلمسواً شيئاً على أرض الواقع مجرد وعود نسمع عنها عبر الفضائيات من شعارات رنانة لافائدة منها والامور تسير نحو الأسوأ ولا يوجد شي على أرض الواقع”.

وأضاف “كنا نأمل من الحكومة الحالية ان تطبق برنامجها الحكومي كما وعدت به ولكن مع الاسف الشديد لم تطبق شيئا منه والدليل ان عشرات الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل والتدهور الكبير بقطاع الكهرباء ناهيك عن الوضع الامني الذي بدأ يتراجع الى الوراء بعد الانجاز والتقدم الكبير الذي حققته الحكومة السابقة فيما يخص الملف الامني وتحرير الاراضي”.

وأكد الشبلي “لا توجد اي متابعة مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء الى مفاصل الدولة ومانسمع عنه مجرد شعارات اعلامية فالفساد نخر جسد الدولة ومجلس مكافحة الفساد سمعنا عنه ولم يحرك ساكنا خصوصا وان المرجعية العليا في النجف حذرت الحكومة الحالية بان تتدارك وضعها وتعمل لتوفير الخدمات التي وعدت بها”.

وتابع «بالتالي امام الحكومة الحالية فرصة أخيرة لتنفيذ برنامجها الحكومي بأسرع وقت والا سيكون مصيرها الاقالة لانها لم تقدم شيئا لابناء الشعب العراقي الذي عانى الكثير والحكومة لم تحرك ساكناً».





