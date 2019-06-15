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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مصطفى قلوشي .. بقليل من الحظ

ثقافة
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صدر للشاعر مصطفى قلوشي ديوانه الشعري الخامس “بقليل من الحظ….» وهو من منشورات جامعة المبدعين المغاربة وقد سبق للشاعر المغربي اصدار أربع مجموعات شعرية: غارات الجنون « و» زنابق سوداء « و «سماء جاحدة « ثم ديوانه الرابع « لــيس إلا…» في الهايكو. للإشارة.
الشاعر مصطفى قلوشي يشتغل استاذا للغة العربية حاصل على الإجازة في الأدب العربي …عضو باتحاد كتاب المغرب وعضو مؤسس لنادي هايكو موروكو /نائب الرئيس.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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