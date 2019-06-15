مصطفى قلوشي .. بقليل من الحظ

صدر للشاعر مصطفى قلوشي ديوانه الشعري الخامس “بقليل من الحظ….» وهو من منشورات جامعة المبدعين المغاربة وقد سبق للشاعر المغربي اصدار أربع مجموعات شعرية: غارات الجنون « و» زنابق سوداء « و «سماء جاحدة « ثم ديوانه الرابع « لــيس إلا…» في الهايكو. للإشارة.

الشاعر مصطفى قلوشي يشتغل استاذا للغة العربية حاصل على الإجازة في الأدب العربي …عضو باتحاد كتاب المغرب وعضو مؤسس لنادي هايكو موروكو /نائب الرئيس.