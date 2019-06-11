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ديالى بحاجة الى تعزيزات عسكرية وقوة من مكافحة الارهاب

شؤون عراقية
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نواب طالبوا القائد العام للقوات المسلحة بها..

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا نواب محافظة ديالى، الثلاثاء امس القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى إرسال قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وتعزيزات عسكرية إلى المحافظة، مشددين على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
وقال النائب عن ديالى أحمد مظهر الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب بمشاركة نواب المحافظة إن “هناك من يريد زعزعة الاستقرار في المحافظة، والهدف منه خلط الأوراق إعادة المحافظة إلى الفترة المظلمة”، مؤكداً أن “نواب المحافظة وبعد اللقاء بالأجهزة الأمنية ومن خلال متابعتنا وجدنا الكثير من الملاحظات التي تنذر بالخطر إذا لم تعالج”.
ودعا الجبوري القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، إلى “تعزيز القطعات العسكرية في المناطق التي حصلت فيها الخروق الأمنية ودعم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالعدة والعدد وتجهيزها بالكاميرات الحرارية والسيارات المدرعة”، مشدداً على ضرورة “حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح لأية جهة بحمل السلاح باستثناء من لديه تخويل من الأجهزة الأمنية”.
وطالب الجبوري، بـ”دعم الأجهزة الأمنية ورفض التدخل في عملها من أية جهة، وفتح تحقيق بكل الأفعال الإجرامية التي حصلت ومحاسبة المقصرين، وإرسال قوة مكافحة الإرهاب إلى ديالى لحماية أرواح المواطنين، وتفعيل مذكرات إلقاء القبض وحسمها بشكل سريع على أي شخص خارج على القانون”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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