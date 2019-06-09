حقوق الانسان تطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ المحاصيل الزراعية من الحرائق

بغداد – الصباح الجديد :

اطلق نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي الشمري، اليوم الاحد، نداء استغاثة عاجل للرئاسات الثلاث والحكومة المحلية في محافظة نينوى، بشأن السيطرة على الحرائق المتواصلة في الاراضي الزراعية.

ووجه الشمري في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه “نداء استغاثة عاجل الى الحكومة العراقية ممثلةً برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحافظ نينوى، لتدراك الأمور والسيطرة على الحرائق الهائلة التي تلتهم آلاف الدونمات في قضائي سنجار والبعاج وتسير بسرعة فائقة منذ صباح اليوم ولا يوجد سيارات إطفاء كافية لاخماد الحرائق”.

واضاف “سبق وأن حذرنا مرارا وتكرار من استمرار هذه الحرائق الخطيرة التي تهدد الأمن الغذائي للعراق وارزاق المزارعين والفلاحين وعوائلهم ومصالحهم ومصادر عيشهم وحتى مساكنهم ولكن الحكومة لم تستجب لتحذيراتنا ومطالبنا”.

وتابع الشمري “ندعو الجميع الى بذل الجهود العاجلة لتحريك سيارات الإطفاء من مركز المحافظة والمحافظات الاخرى للسيطرة على النيران وحماية خيرات العراق وشعبة والذين ينتظرونها بفارغ الصبر منذ خمسة أعوام وحماية منازل المواطنين والمنشآت الحيوية داخل الاراضي الزراعية كمشاريع الماء والكهرباء وغيرها”.