الشباب والرياضة تكرّم المنتخب الأولمبي

منح سلفة عاجلة للاتحادات وصرف رواتب العاملين في الاولمبية

إعلام الشباب والرياضة:

قرر وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، تكريم المنتخب الاولمبي بكرة القدم المتأهل الى نهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاما في تايلاند 2020.. وقال «رياض» في تصريح لـ(قسم الأعلام والاتصال الحكومي) ان الوزارة ومن منطلق رعايتها لقطاعي الشباب والرياضة، فإنها حريصة على دعم المنتخبات الوطنية وتقديم كل أنواع الإسناد وتذليل الصعوبات حتى تستطيع رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، مبينا إن الحكومة داعمة للرياضة العراقية وستوفر الأموال المطلوبة.

وأضاف إن الوزارة ستكمل الإجراءات الإدارية لصرف التكريم، وسيتم دعوة المنتخب الاولمبي لاستلام المكرمة وتوزيعها عليهم في موعد قريب.. وكان المنتخب الاولمبي تصدر المجموعة الأسيوية الثالثة في التصفيات برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام إيران، مقابل نقطة لكل من تركمانستان واليمن.

وتقام نهائيات آسيا في تايلاند خلال المدة من 8 إلى 25 كانون الثاني 2020، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، وفي حالة حصول اليابان على أحد المراكز الثلاثة الأولى فإن صاحب المركز الرابع يحصل على بطاقة التأهل.

من جانب اخر، وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، بصرف سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية، الى حين إكمال مناقشة مناهجها السنوية مع لجنة الخبراء.

وقال «رياض» ناقشنا مع السيد رئيس اللجنة الخماسية عصام ثامر امس الاول الخميس، تفاصيل عدة تتعلق بالإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بصرف منحة اللجنة الاولمبية وأكدنا على ضرورة الإسراع بتنفيذها، واوعزنا الى اللجنة المالية المنبثقة عن اللجنة الخماسية بإكمال الاجراءات ومخاطبة وزارة المالية يوم غدٍ الأحد لاستحصال موافقتها بصرف سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية لتسيير عملها خلال هذه المدة الى حين اكمال مناقشة مناهجها السنوية مع لجنة الخبراء، وإقرار صرف مستحقاتها على وفق نشاطاتها والتفاصيل الموجودة في المناهج.

واضاف «رياض» : فضلاً عن ذلك تم التوجيه بـ صرف رواتب العاملين في اللجنة الاولمبية ممن اكملوا إجراءاتهم وليس لديهم اي عائق قانوني يحول دون استلام اجورهم او رواتبهم لشهرين متتاليين مباشرة، وفي نفس الوقت ناقشنا مع رئيس لجنة الخبراء الدكتور حسن علي كريم آلية عمل اللجنة بشأن تحديد مواعيد مناقشة المناهج السنوية للاتحادات الرياضية، وأكدنا على ضرورة إعلانها بأسرع وقت ممكن.