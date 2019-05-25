نائب: العامل الحزبي سبب تغيّب أعضاء مجلس النواب عن جلسات المجلس

بغداد ـ الصباح الجديد:

انتقد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي امس السبت، تغيب النواب عن جلسات مجلس النواب دون عذرا شرعيا، عازيا السبب الى العامل الحزبي، اكد أن هذا العامل هو الضاغط على عمل البرلمان وسير جلساته وطريقة ادارتها.

وقال البخاتي في تصريحات صحفية إن «مستوى جلسات مجلس النواب لا ترتقي الى مستوى الطموح، والمحاور التي يتم ادراجها قد تكون غير اساسية ناهيك عن ضياع العديد من الجلسات دون انعقاد بسبب المقاطعات وعدم اكتمال النصاب»، مبينا ان «العامل الحزبي هو الضاغط على عمل البرلمان وسير الجلسات وطريقة ادارتها».

واضاف بخاتي، ان «الجميع كان يتمنى تجاوز المصالح الضيقة والتحرك باتجاه الفضاء الوطني»، لافتا الى ان «هناك عدة امور منعت الكثير من النواب الحضور للجلسات من بينها امور قانونية كالزيارات الرسمية او العمل داخل اللجان، والبعض الأخر دون عذر شرعي كما حصل بلجسة البرلمان ليوم الاربعاء الماضي».

ولفت البخاتي، الى ان «موعد عقد الجلسات بالواحدة ظهرا هو موعد مريح جدا للنائب كي يحضر دون اعذار من ازدحامات الشوارع او غيرها، بالتالي فلا عذر لهم لعدم الحضور وهي نقطة غير جيدة بعمر مجلس النواب»، مشددا على ان «احترام الوقت هو امر واجب وينبغي تفعيل قضية الالتزام بالتوقيتات لكننا مع الاسف وكما يبدوا اننا عدنا من جديد للمربع الاول».

وكان مجلس النواب ارجأ عقد جلسته الاربعاء 22 ايار 2019 الى اليوم التالي بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما اشارت مصادر نيابية الى أن نتيجة مقاطعة بعض النواب للحضور الى الجلسة كان احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية باستبدال عدد من أعضاء المجلس.