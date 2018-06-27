تجميد سرايا السلام في البصرة لعامين وطرد مسؤولها

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، بتجميد عمل سرايا السلام في البصرة لعامين، في حين قرر “طرد” مسؤول السرايا بالمحافظة.

وقال مكتب الصدر في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه انه “بحسب توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تقرر تجميد عمل سرايا السلام في البصرة لمدة سنتين”، مبينا انه “تقرر ايضا طرد مسؤول سرايا السلام في البصرة سمير محمد لعيبي”.

واضاف المكتب ان “التوجيهات تضمنت ايضا تجميد عمل مسؤول سرايا السلام في جنوب العراق حيدر مصطفى (ابو اية) لمدة سنتين”، مشيرا الى انه “سيجري ارسال وفد يمثل الصدر الى البصرة لدعم الاجهزة الامنية وعدم التدخل بشؤونها المهنية والوظيفية الخاصة”.

وتابع “يمنع منعا باتا تدخل سرايا السلام في اي عمل غير العمل الجهادي”، لافتا الى انه “من يتدخل فسوف يعرض نفسه للعقوبة”.

وشدد المكتب على “ضرورة حصر التعاون مع الجهات السياسية والامنية في المحافظة بالسياسيين وبعض ممثلي الصدر بشكل خاص”.