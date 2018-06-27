  • الأربعاء , 27 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تجميد سرايا السلام في البصرة لعامين وطرد مسؤولها

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، بتجميد عمل سرايا السلام في البصرة لعامين، في حين قرر “طرد” مسؤول السرايا بالمحافظة.
وقال مكتب الصدر في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه انه “بحسب توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تقرر تجميد عمل سرايا السلام في البصرة لمدة سنتين”، مبينا انه “تقرر ايضا طرد مسؤول سرايا السلام في البصرة سمير محمد لعيبي”.
واضاف المكتب ان “التوجيهات تضمنت ايضا تجميد عمل مسؤول سرايا السلام في جنوب العراق حيدر مصطفى (ابو اية) لمدة سنتين”، مشيرا الى انه “سيجري ارسال وفد يمثل الصدر الى البصرة لدعم الاجهزة الامنية وعدم التدخل بشؤونها المهنية والوظيفية الخاصة”.
وتابع “يمنع منعا باتا تدخل سرايا السلام في اي عمل غير العمل الجهادي”، لافتا الى انه “من يتدخل فسوف يعرض نفسه للعقوبة”.
وشدد المكتب على “ضرورة حصر التعاون مع الجهات السياسية والامنية في المحافظة بالسياسيين وبعض ممثلي الصدر بشكل خاص”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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