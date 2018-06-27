المالية تقترح تقسيط ما بذمة الكهرباء من ديون للمصرف العراقي للتجارة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اقترحت وزارة المالية، أمس الأربعاء، على وزارة الكهرباء، التفاوض مع المصرف العراقي للتجارة، بشأن جدولة تسديد القرض الذي بذمتها.

وقال مصدر في وزارة المالية في تصريح صحفي، أن “دائرة الدين العام في الوزارة، اقترحت على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قيام وزارة الكهرباء، بالتفاوض مع المصرف العراقي للتجارة، بشأن جدولة تسديد القرض الذي بذمتها، على شكل أقساط، ومن تخصيصاتها في الموازنة الاستثمارية، أو من خلال إيراداتها من الجباية”.

وأضاف أن “وزارة المالية، تتحمل تسديد الفوائد السنوية الخاصة بالقرض المستلم من قبل وزارة الكهرباء”، مشيراً إلى أن “وزارة الكهرباء تقوم بتمديد تسديد القرض، لضخامة المبلغ المستلم، وصعوبة تسديده في تاريخ استحقاقه كاملاً، على الرغم من مرور فترة طويلة على استلامه”.