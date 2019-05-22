هيونداي تفوز بعقد بقيمة 2.45 مليار دولار لبناء منشأة لمعالجة مياه البحر

بغداد – الصباح الجديد :

كشف مسؤولون كوريون، الأربعاء، أن شركة هيونداي للهندسة والبناء ابرمت عقدا بقيمة 2.45 مليار دولار لبناء منشأة لمعالجة مياه البحر في جنوب العراق وهو اول عقد خارجي للشركة الكورية هذا العام .

وذكرت صحيفة “كوريان هيرالد” في تقرير صحفي أن “شركة البناء الكورية وقعت ، الاربعاء ، خطاب نوايا مع شركة نفط البصرة الحكومية على المشروع الذي ستكون مدته 49 شهرا لبناء مصنع لامدادات مياه البحر في محافظة البصرة جنوب العراق”

واضافت أنه “وبمجرد الانتهاء من المشروع، فان المرفق سيكون قادرا على توفير خمسة ملايين برميل من المياه العذبة يوميا مما يساهم في زيادة انتاج النفط الخام والتوسع المالي للدولة في منطقة الشرق الاوسط”.

ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها، إن “الصفقة الأخيرة تعكس ثقة الحكومة العراقية العميقة في تكنولوجيا هيونداي للهندسة والبناء لبناء مصنع واسع النطاق ، وكما هو موجود في مشروع مصنع تكرير النفط المستمر في محافظة كربلاء”، مضيفا إن ” الشركة ستقوم بدور رئيسي في بناء مصافي النفط والمنشآت الكهربائية والمباني السكنية في البلاد”.