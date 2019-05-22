المركزي العراقي: 176.6 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الأربعاء

بغداد – الصباح الجديد

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الأربعاء، إلى 176.61 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد أمس الثلاثاء؛ والبالغة 181.54 مليون دولار، بتراجع قيمته 4.93 مليون دولار.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 30 مصرفاً، إلى جانب شركة تحويل مالي.

وأضاف المركزي، أن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم غدا الخميس، مبينا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 193.69 مليون دولار.

وأوضح المركزي العراقي، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 175.71 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 900 ألف دولار.

وفي مزاد الثلاثاء، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية إلى 181.54 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الاثنين؛ والبالغة 187.74 مليون دولار.