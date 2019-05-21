  • الثلاثاء , 21 مايو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وأين الصدق السياسي ؟

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-1-
لكلمة الصدق رنينُها المتميّز في الأسماع ، وايحاءتها الثرة : بقوة الشخصية ، وعمق النزعة الأخلاقية ، والبعد عن كل مظاهر الازدواجية…
-2-
والسؤال الآن :
هل الصدق مطلوب في الكلام فقط
أم انه مطلوب في كل المجالات ؟
والجواب :
ان الانسان الرساليّ لا بد ان يكون :
1 – صادقا مع ربه
2 – صادقا مع نفسه
3 – صادقا مع أهله وناسه
-3-
الصدق مع الله يعني صدق العبودية .
والعبودية الصادقة تملي على الانسان ان يدور مدار التنفيذ الدقيق لكل ما أمر به الخالق أو نهى عنه
بمعنى :
أنْ يكون له الحضور المكثّف في ساحة أداء الواجبات، وأنْيغيب
عن كل مشاهد العصيان والتمرد والجحود …
والملاحظ :
اننا جميعا ندعّي الصدق في علاقتنا بالله سبحانه، ولكنّ الصادقين قليلون.
والاّ فبماذا تفسّر شيوع الجرائم والمعاصي ؟
وبماذا تفسّر حالات التبذل والانفلات السلوكي ؟
وبماذا تفسّر التذبذب في المواقف ؟
يقول الشاعر :
لكَ ألفُ معبودٍ مطاعٍ أمرُه
دُونَ الالهِ وتدّعي التوحيدا
ويأتي شهر الصيام ليوفر لنا فرصة الصدق مع الله، من خلال الصيام، هذه العبادة السرية التي تعلمك على أنْ تكون قوىّ الارادة ، صلب العزم ، مقاوماً لكل الاغراءات،صادقاً في البعد عن كل المفطرّات .
-4-
والصدق مع النفس : يعني الاستقامة وطهارة الضمير ونقاء السلوك …
فلا يسوغ ان يكون انتمائي للاسلام شكليا ، لا يحمل منه الا اسمه ، بينما تغيب في المسيرة الحياتية كل المؤشرات الدالة على الصدق
تقول اني صادق القول وانت كذوب ..!!
تقول اني أفي بالعهود وأنت تنقض العهود واحداً بعد واحد
تقول لاخيك :اني أحبك وانت تكيد له وتعمل للايقاع به ..!!
تقول : اني ملتزم بالاداء لواجباتي الوظيفية ، وانت لا تؤدي منها الا القليل ..!!
-5-
وأما الصدق الاجتماعي فهو يعني الصدق مع الاهل والاولاد ، ومع الأخوة في الدين ، وسائر الناس باعتبارهم أخوة في الخَلْق ..
لقد كان الرسول (ص) معروفاً قبل البعثة بأنه ( الصادق الأمين) …
ولاهمية الصدق الاجتماعي برزت هاتان الصفتان والاّ فانّه(ص) كان مجمعا للفضائل ومكارم الاخلاق .
وكثيرا ما يُطلب منك أن تملأ ( استمارات معيّنة ) للتعرف على بعض المعلومات المتعلقة بشخصيتك … فهل تلتزم الصدق في الجواب ؟ أم أنَّك تكتب بما تظنه يكفي للقبول بما تريد بعيداً عن الحقيقة ؟
ويؤسفنا ان نقول :
لقد حلّ ( الكذب) محلّ (الصدق) في معظم تعاملاتنا الاجتماعية
وهذا مؤشر خطير على تدني المنسوب الاخلاقي .
قال الشاعر :
واذا أصيب القوم في أخلاقهم
فأقم عليهم مأتما وعويلا
-6-
واذا كان السياسيون في العالم مشهورين بعدم الصدق ، فانّ سياسيْ الصدفة في (العراق الجديد) قد بلغوا الغاية في الضبابية، وحجب الصورة الصادقة عن المواطنين ، يحلفون على انهم يعملون بكل تفانٍ واخلاص من اجل الوطن والمواطنين ،ولكنهم يحصرون مهامهم بذواتهم وكتلهم ومصالحهم ،غير مكترثين بالقسم الشرعي وغير عابئين بمن أوصلهم الى مواقعهم ، الأمر الذي ملأ القلوب ألما ، والنفوس أسفا ، ولا حول ولا قوة الاّ بالله العلي العظيم .
-7-
ومن الجميل هنا ان ننقل لكم نادرة تاريخية تحث على الصدق وتدل على أنَّ الصادق هو الفائز .
جاء في التاريخ :
ان ابن ميّادة – وهو شاعر معروف – دخل على احد أعمام المنصور ( جعفر بن ابي سليمان ) فمدحه بأبيات فأمر له بمئتي ناقة ، فأخذ ابن ميادة يده قَبَّلَها وقال :
والله ما قبّلتُ يد قرشي غيرك الاّ يد هشام بن عبد الملك، فقال له جعفر :
تلك يدٌ ما قبّلتَها لله ، فقال :
ويدُكَ واللهِ ما قبّلتُها لله، فقال له جعفر :
والله لا ضرّك الصدق عندي، ادفعوا له مائة ناقة أخرى
وهكذا يجب ان يكون التعامل مع ذوي اللهجة الصادقة .

حسين الصدر

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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