اليوم .. مباراتان في الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز

الخميس.. قمة جماهيرية بين الجوية والشرطة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز باقامة مباراتين، ففي ملعب النجف يتقابل أهل الدار مع الكهرباء، وفي ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة يلعب نفط الجنوب وضيفه الكرخ. وتجرى يوم غد الاربعاء 4 لقاءات، ففي ملعب الديوانية يتواجه اهل الدار وضيوفهم فريق أربيل، ويتواجه أمانة بغداد ونفط ميسان في ملعب الأول، ونفط الوسط يضيف النفط في ملعب النجف الأولمبي، وفي ملعب الشعب الدولي تقام مباراة الطلبة والبحري.

وفي يوم الخميس، تقام مباراتان، الاولى القمة الجماهيرية بين الشرطة والجوية بملعب الشعب الدولي، وفي ملعب التاجي يلعب الحدود والحسين، وتقام السبت مباراة السماوة والزوراء في ملعب الأول.

من جانبه، يفتقد النجف لاثنين من أبرز لاعبيه في مواجهة الكهرباء، بالجولة الـ28 من الدوري العراقي، المقررة اليوم الثلاثاء ، في ملعب النجف الدولي.

وقال ثائر جسام، مدرب النجف «طاهر حميد، قائد الفريق، وعلي رشيد سيغيبان عن الفريق في المباراة المرتقبة، وهما لاعبان مؤثران، لكن نضع ثقتنا في جميع اللاعبين».وأوضح «النجف يعاني بعض الأحيان من إهدار الفرص ودفعنا ثمن سوء الطالع في الكثير من المباريات وبالتالي دائمًا ما نشدد على بدايات المباريات فهي مهمة جدًا، واستثمار الفرص في البدايات سيمنح الفريق أريحية أكثر في اللعب».

وأشار إلى أنَّ الفريق مستعد للمباراة بشكل كبير، ونعلم أن مباراة الكهرباء واحدة من مباريات الدوري التي محصلتها بالأخير 3 نقاط، ما يدفعنا للاجتهاد من أجل انتزاع نقاط الفوز من المباراة.. يُذكر أن النجف يحتل المركز التاسع بـ33 نقطة، فيما يحتل الكهرباء المركز الـ15 بـ29 نقطة.

إلى ذلك، أبدى صادق سعدون، مدرب الحسين، ثقته الكاملة في لاعبيه، وقدرتهم على قيادة الفريق للبقاء في بطولة الدوري، برغم الخسارة في الجولة الماضية أمام أربيل بهدفين نظيفين.. وقال سعدون: «لم نكن سيئين، وأربيل فاز علينا بركلتي جزاء، وفريقنا أهدر عددًا من الفرص في أول مباراة لي مع الفريق»… وأشار إلى أن اللاعبين، قدموا مباراة كبيرة ما يبشر بأن القادم أفضل بعد الانسجام، وهضمهم للأسلوب الذي ننتهجه».

وبين «ثقتنا مازالت قائمة في قدرتنا على انتشال الفريق وضمان البقاء موسمًا إضافيا في الممتاز، رغم صعوبة المهمة، لكن على ضوء الأداء الجيد، وروح الفريق، وعزيمتهم سنحقق المطلوب في الجولات المتبقية بالدوري».

وأشار إلى أنَّ «الطاقم الفني يجتهد في اختصار الزمن والتركيز على الوحدات التدريبية لتصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبها الفريق أمام أربيل لتجنبها في المباراة المقبلة أمام الحدود والتي ستكون محطة مهمة للعودة بالفريق، ولا بديل لنا غير النقاط الثلاث برغم قوة فريق الحدود، واستقراره لكن عزيمتنا كبيرة في خطف النقاط الثلاث».