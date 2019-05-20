جدولة الدوري

للاسف ومنذ سنوات عديدة نعاني من عدم امكانية جدولة مسابقة الدوري الكروي بصورة صحيحة .. اكثر من دورة انتخابية لاتحاد الكرة واكثر من لجنة مسابقات تواجدت خلتل الفترة الماضية وجميعهم لم يصلوا الى حل هذه المعضلة.. دوري ينتهي مع بداية الموسم لدورريات العالم ومنها دوريات دول الجوار !!.

لم تستطع كل اللجان التي عملت على تنظيم مسابقة الدوري على وضع جدول محدد ومنتظم لدوري يبدأ بيوم محدد وينتهي بيوم محدد اسوة ببقية الدوريات بعد دراسة مشاركات المنتخبات الوطنية والاندية المحلية ووضع تخطيط مناسب لهذه الظروف.

الجميع في اتحاد الكرة كان يتحجج بالظروف الامنية وبالمناسبات الدينية ..لكن هذا لايمنع ان نقيم دوري كروي منتظم وان نستعين بأهل الخبرة الادارية والتنظيمية من اجل تجاوز هذه المعضلة.

شخصيا ارى ان تقليص عدد اندية الدوري هو خطوة ممتازة في اتجاه تنظيم دوري ناجح فنيا وتنظيميا..يعود بالنفع على اللاعبين وعلى والاندية وكذلك منتخباتنا الوطنية التي بدأ يطالها الضرر من عشوائية هذه المسابقة بسبب ارهاق اللاعبين وعدم حصولها على وقت الاستشفاء الكافي بين نهاية الموسم وبدايته والتحاقهم بمشاركات المنتخب الودية منها والرسمية.

اتمنى من اتحاد الكرة ان يستعين بخبراء اللعبة من الاداريين من اجل اظهار دوري كروي منظم ومميز.

حسام سيف الدين