«تصنيع الحبوب» تبحث مع «ايبكار التركية» التعاون لتأهيل مطاحنها

تجهيز المواطنين بالحصة الرابعة من مادة الطحين

بغداد – الصباح الجديد:

بحثت الشركة العامة لتصنيع الحبوب افاق التعاون المشترك مع شركة ايبكار التركية المتخصصة بصناعة وانشاء المطاحن وامكانية تحديث وتطوير عدد من مطاحنها الحكومية.

وقال مدير عام الشركة حسين سامي بانه جرى خلال اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون المشترك في مجال تدريب الملاكات الهندسية والفنية من العاملين في المطاحن الحكومية والاهلية وتوريد الادوات الاحتياطية فضلا عن امكانية تحديث وتأهيل عدد من مطاحن الشركة .

وابدى المدير العام امكانية دراسة عروض الشركة التركية التي تقدمها لتأهيل عدد من مطاحن الشركة بطريقة الدفع بعد التشغيل وطرحها على مجلس الادارة ، كما حث ادارة ايبكار لانشاء مخازن لها داخل العراق لتوفير الادوات الاحتياطية الى المطاحن ذات المناشئ التركية او القريبة لمنتجات ايبكار والتي تتعامل معها.

على صعيد متصل اعلنت الشركة عن اطلاق تجهيز المواطنين بالحصة الرابعة من مادة الطحين المخصص للبطاقة التموينية.

واوضح المدير العام تم اطلاق تجهيز المواطنين بالحصة الرابعة من الطحين والذي جاء عقب ورود كميات كبيرة من الحنطة الى السايلوات من قبل المزارعين والفلاحين ولوجود وفرة متحققة في بعض المحافظات ، مؤكدا على اعتماد الشركة خطة مناقلات سريعة للحبوب بين المحافظات بالتنسيق مع شركة تجارة الحبوب .

وشدد المدير العام على تبليغ فروع الشركة بتجهيز المطاحن بالحبوب يومي الجمعة والسبت بعد الاتفاق مع تجارة الحبوب لتوفير الحبوب المطلوبة واطلاق المناقلات.

على صعيد متصل دعت الشركة جميع وكلاء الطحين في محافظة الانبار إلى مراجعة مراكز القطع لتسلم قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين حيث شدد مدير عام الشركة على ضرورة التزام الوكلاء بمواعيد القطع المحددة حسب المراكز التموينية والرقعة الجغرافية مشيرا بذلك إلى إطلاق قطع قوائم التجهيز بدءا من اليوم الثلاثاء ، داعيا المطاحن العاملة إلى تسلم وجبات الحبوب المخصصة لكل مطحنة من سايلو الرمادي لغرض المباشرة بالطحن والتجهيز.

وكان الموسم التسويقي الحالي افتتح في صومعة خان ضاري التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب امام الفلاحين والمزارعين بتسلم اول الكميات المسوقة من الحنطة.

وقال مدير عام الشركة نعيم المكصوصي ان الكمية المتسلمة من الحنطة المسوقة الدرجة الاولى (٣٥٥.٤٢٠) طنا ، اما الدرجة الثانية فبلغت كميتها المتسلمة (٣٧،٦٦٠) طنا بعد اجراء عملية الفحص المختبري عليها.

واوضح المدير العام ان حملة تسويق الحنطة بدأت تتصاعد في جميع المحافظات وسط مؤشرات زيادة في الكميات المسوقة عن الاعوام السابقة وفي ظل اجراءات فنية وادارية شفافة تختلف كثيرا عن مواسم التسويق في الاعوام السابقة.