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الحلبوسي يؤكد مضي البرلمان نحو إقرار تشريعات تضمن حقوق جميع العمال

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بغداد – الصباح الجديد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، المضي نحو إقرار تشريعات تضمن حقوق جميع العمال المشروعة.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت “الصباح الجيد ” نسخة منه، “نتقدَّم بعظيم التهاني وأجل التبريكات إلى عمال وبناة العراق بمناسبة حلول عيدهم العالمي”، مضيفا “في الوقت الذي نهديكم أجمل التحية والتقدير والعرفان؛ نشدُّ على أيديكم بيومكم هذا وندعوكم فيه إلى مواصلة ما تبذلونه من جهدٍ وعطاء؛ لكل ما فيه الخير والتقدم لبلدنا الحبيب”.

واوضح مخاطباً العمال، “أنتم من تمثلون الركيزة الأساسية للبناء والإعمار في هذه المرحلة المهمة”، مؤكدا أن “مجلس النواب ماضٍ نحو إقرار التشريعات التي من شأنها أن تسهم في توفير سبل العيش الكريم لجميع العمال وتضمن حقوقهم المشروعة”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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