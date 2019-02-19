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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • «سامراء» يجدد الثقة بالدكتور عبد الحليم السامرائي رئيسا فخريا للنادي

«سامراء» يجدد الثقة بالدكتور عبد الحليم السامرائي رئيسا فخريا للنادي

رياضة
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بغداد ـ سيف المالكي:
جددت الهيئة الادارية نادي سامراء الرياضي ثقتها بالدكتور عبد الحليم احمد علوان السامرائي رئيسا فخريا لنادي سامراء، واكدت ان معسكر تدريبي سيدخله الفريق الكروي في مصر تحضيرا لمباريات الدوري التأهيلي لكرة القدم.
وبارك الدكتور عبد الحليم السامرائي انتخاب الهيئة الادارية الجديدة خلال اللقاء الذي جمعه في مدينة دبي الاماراتية برئيس نادي سامراء الرياضي .. صدام عزيز وامين سر النادي نصيف جاسم أمين السر ومدير العلاقات العامة والخارجية حميد محسن ابو رجوة وقدمت ادارة النادي درع النادي لرئيس النادي الفخري عبد الحليم السامرائي.
ووعد السامرائي بتقديم دعم كبير لفريق الكرة الذي يستعد للمشاركة في الدوري التأهيلي من أجل التأهل لدوري النخبة مع إقامة معسكر تدريبي للنادي في مصر خلال الفترة المقبلة فضلا عن دعم كافة فرق النادي.
واكد السامرائي ان رعايته لنادي سامراء يشعره بالزهو والفخر كونه حق وواجب عليه لاعادة التأريخ الكبير لهذا النادي الذي شهد تخريج تخريج عدد كبير من اللاعبين فضلا عن وجود ادارة جديدة همها الوصول بالنادي ورياضييه الى افضل مستويات واحتلال مراكز متقدمة في خارج الدوري الكروي.
يذكر ان الدكتور عبد الحليم السامرائي رئيسا فخريا لنادي سامراء منذ اكثر من ١٠ سنوات ورعى النادي وقدم دعما ماديا للنادي لفريق الكرة والفرق الاخرى التي يضمها نادي سامراء اذ قام معسكر تدريبي للنادي في دبي عام٢٠١٦.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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