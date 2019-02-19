«سامراء» يجدد الثقة بالدكتور عبد الحليم السامرائي رئيسا فخريا للنادي

بغداد ـ سيف المالكي:

جددت الهيئة الادارية نادي سامراء الرياضي ثقتها بالدكتور عبد الحليم احمد علوان السامرائي رئيسا فخريا لنادي سامراء، واكدت ان معسكر تدريبي سيدخله الفريق الكروي في مصر تحضيرا لمباريات الدوري التأهيلي لكرة القدم.

وبارك الدكتور عبد الحليم السامرائي انتخاب الهيئة الادارية الجديدة خلال اللقاء الذي جمعه في مدينة دبي الاماراتية برئيس نادي سامراء الرياضي .. صدام عزيز وامين سر النادي نصيف جاسم أمين السر ومدير العلاقات العامة والخارجية حميد محسن ابو رجوة وقدمت ادارة النادي درع النادي لرئيس النادي الفخري عبد الحليم السامرائي.

ووعد السامرائي بتقديم دعم كبير لفريق الكرة الذي يستعد للمشاركة في الدوري التأهيلي من أجل التأهل لدوري النخبة مع إقامة معسكر تدريبي للنادي في مصر خلال الفترة المقبلة فضلا عن دعم كافة فرق النادي.

واكد السامرائي ان رعايته لنادي سامراء يشعره بالزهو والفخر كونه حق وواجب عليه لاعادة التأريخ الكبير لهذا النادي الذي شهد تخريج تخريج عدد كبير من اللاعبين فضلا عن وجود ادارة جديدة همها الوصول بالنادي ورياضييه الى افضل مستويات واحتلال مراكز متقدمة في خارج الدوري الكروي.

يذكر ان الدكتور عبد الحليم السامرائي رئيسا فخريا لنادي سامراء منذ اكثر من ١٠ سنوات ورعى النادي وقدم دعما ماديا للنادي لفريق الكرة والفرق الاخرى التي يضمها نادي سامراء اذ قام معسكر تدريبي للنادي في دبي عام٢٠١٦.