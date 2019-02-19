اتحاد اكاديميات الكرة يختتم بطولة العراق لفئة الشباب في كربلاء

بغداد ـ قيس عبد المحسن:

اختتم اتحاد الاكاديميات بطولة اكاديميات العراق الكروية على ملعب الانصار وتوجت اكاديمية نادي الناصرية باللقب بعد تغلبها في المباراة النهائية على اكاديمية الوحدة من الشطرة برباعية نظيفة بعد انتهاء الشوط الاول من المباراة بثلاثة اهداف لصالح شباب الناصرية. واشاد رئيس الاتحاد الكابتن غانم عريبي بالتنظيم العالي للبطولة والجهود التي بذلت من قبل لجنة اكاديميات كربلاء في توفير الملاعب ومكان اقامة الوفود المشاركة وتوفير كل السبل لنجاح هذا التجمع الشبابي الكبير.

مقدما شكره وتقديره الى هيئة الحشد الشعبي والى اللواء علي الحمداني امر لواء علي الاكبر لرعايته للبطولة وللشباب في محافظة كربلاء، مبينا ان الاتحاد يقدم فرصة الى اللاعبين لأثبات مواهبهم من خلال البطولات ويقدم دعوة الى الاندية والمنتخبات الوطنية من اجل اكتشاف المواهب المميزة وضمها الى الاندية خدمة للكرة العراقية.. و بدوره قدم اللواء علي الحمداني شكره الى اتحاد اكاديميات العراق لاحتضانه شباب العراق مقدما دعمه الى مشروع الاتحاد الهادف الى صناعة الشباب كونهم مستقبل البلد.

وشهدت البطولة التي استمرت لفترة العطلة الربيعية مشاركة (26) اكاديمية من مختلف محافظات العراق واقيمت المباريات على (4) ملاعب مثيلة وادارها حكام ومشرفين من لجنة اكاديميات كربلاء.

وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة والهدايا التذكارية للضيوف وجوائز فردية للمتميزين في البطولة.. و يطلق الاتحاد في الاسبوع المقبل دوري للفئات العمرية في بغداد يستمر لفترة (4) اشهر ويشارك فيه اكثر من (50) مدرسة واكاديمية من جانبي الكرخ والرصافة.