اليوم.. 3 مواجهات في الجولة 18 لدوري الكرة

الزوراء حامل اللقب يتطلع لكسب نقاط الديوانية

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال مدير لجنة المسابقات, شهاب احمد ان اليوم الاربعاء سيشهد اقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة 18 من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، حيث يضيف ملعب التاجي مواجهة الحدود والبحري، فيما يلتقي النفط نظيره فريق الحسين على ملعب الصناعة، ويقام على ملعب الشعب الدولي لقاء الزوراء والديوانية.

وبين: خمس مباريات ستقام يوم غدٍ الخميس حيث يلتقي النجف السماوة في ملعب الاول, ويلاقي الصناعات الكهربائية على ملعب التاجي فريق الكهرباء، فيما يضيف امانة بغداد نظيره الميناء، ويواجه نفط ميسان نفط الجنوب على ملعب الميمونة، ويلتقي المتصدر الشرطة الوصيف الكرخ على ملعب الاخير، وتختتم منافسات الجولة بديربي العاصمة الذي سيجمع القوة الجوية والطلبة.

الجدير بالذكر ان الشرطة يتصدر الترتيب بـ40 نقطة ولديه مباراة مؤجلة امام النفط, يليه الكرخ بـ36 نقطة, فيما حل الزوراء في المركز الثالث بـ35 نقطة وبجعبته مباراة مؤجلة امام القوة الجوية.

وتجرى في الساعة الخامسة الا ربع من مساء اليوم الاربعاء مباراة فريقي الزوراء والديوانية في ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة 18 من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، الزوراء يقف بالمركز الثالث وله 35 نقطة من 16 مباراة، فيما يحتل الديوانية المركز السادس عشر وله 14 نقطة من 17 مباراة.

للحديث عن مباراة يوم غدٍ، استطلعنا الاراء، فتحدث المدرب المساعد لكرة الزوراء، باسم لعيبي بقوله: المباراة ستكون على درجة عالية من الاهمية، وفريق الديوانية، برغم انه يتأخر في الترتيب، لكنه يملك لاعبين شباب يتطلعون في المباراة الى اثبات جدارتهم امام الفريق الجماهيري حامل اللقب، حيث تنال المباراة قدرا عاليا من الاهمية الجماهيرية والإعلامية.

واضاف لعيبي: فريقنا جاهز بصفوف متكاملة سيدخل المباراة، وهدفنا كسب النقاط الثلاث والمضي في مسيرة التفوق الزورائي، اضافة إلى ان فريقنا نزف في مباراة نفط ميسان نقطتين، في الجولة الـ 16، ثم عاد الفريق وفاز بصعوبة على فريق الحسين بهدفين لهدف في مباراة الجولة الماضية، حيث يتطلع الجميع إلى استعادة ألق النوارس.

في حين، قال المدرب المساعد لكرة الديوانية، حسام فوزي: نطمح إلى تحقيق نتائج اكثر استقراراً لكرة الديوانية، نأمل ان نكون عند حسن الظن في مباراة اليوم امام الفريق الجماهيري حامل اللقب، وندرك حجم المباراة التي ستكون حافلة بالمتابعة الجماهيرية وتسليط الاضواء الاعلامية.

واضاف: نعمل وفقا لاستراتيجية، هدفنا الاستقرار والصعود تدريجيا في سلم الترتيب بالتعاون مع اللاعبين في الميدان، وإدارة النادي التي تحرص على إيلاء فريقنا الدعم برغم امكاناتها المتواضعة من الجانب المالي.

وبين فوزي ان فريقه سيعاني غياب حارس المرمى علاء رحيم والهداف احمد عبد الرزاق بسبب الإصاباة التي ضربت صفوف الفريق، لكن الملاك التدريي بقيادة الكابتن رزاق فرحان، قام بتهيئة البديل الجيد ليكون الفريق نداً للزوراء بملعب الشعب الدولي.

يشار إلى ان مباراتي الموسم السابق شهدتا تفوقاً زورائيا، ففي مباراة المرحلة الاولى بملعب الصناعة فاز الزوراء بثلاثة اهداف من دون رد تناوب على تسجيلها، لؤي صلاح وامير صباح وامجد كلف، وفي مباراة المرحلة الثانية التي ضيفها ملعب عفك فاز الزوراء بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، سجل للنوارس البوروندي المحترف عبد الرزاق فيستون وحسين علي ومهند عبد الرحيم، ولاهل الدار محمد حاتم.

وكان الزوراء فاز بلقب الموسم الماضي 2017/2018 جامعا 88 نقطة، في حين وقف الديوانية بالمركز السابع عشر وله 31 نقطة.