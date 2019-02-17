للنساء طرق لتخفيف الشعور بالوحدة

متابعة الصباح الجديد:

الكل مر في تجربة الشعور بالوحدة، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن الأمر سيء.

احد المواقع الالكترونية قام باستطلاع رأي شمل مجموعة من النساء بشآن ما يقمن به، حتى يتمكنّ من تقليل الشعور بالوحدة عندما يكن غير مرتبطات.

وكانت النتيجة ان هنالك حلولا لتخفيف الشعور بالوحدة، وأبرز هذه الحلول

1-اجعلي تركيزك ينصب على صديقاتكِ: عندما تكونين في علاقة عاطفية، غالباً ما تقضين معظم وقتك مع شريكك ، ولكن عندما تكونين عزباء، يتيح ذلك أمامك الفرصة كي تركزي أكثر على تعزيز علاقتك مع صديقاتك، قد تكون هذه الصداقات من أهم العلاقات في حياتك.

2-الإقدام على فعل كل ما تحبين من دون خجل ارسمي لوحة ، خصصي أكثر وقت ممكن لممارسة الهوايات والعادات التي تحبينها، ولكن الأهم من كل ذلك، قومي بذلك من دون الشعور بالخجل أو الذنب، اسمحي لمشاعرك بأن تتحكم في قراراتك وتوجه حياتك، من المرجح أنك لن تشعري بالوحدة الشديدة إذا ما انشغلت بممارسة النشاطات التي تحبينها كثيراً.

3-مارسي النشاطات التي تحبينها مع أشخاص تستمتعين معهم: لا تركزي فقط على ممارسة ما تحبين، بل قومي بذلك مع الأشخاص الذين تحبينهم. وفي حين أنك ستمرحين كثيراً بمجرد الانخراط في هواياتك المفضلة، إلا أن ممارستها ضمن مجموعة من الأصدقاء سيضاعف شعورك بالسعادة، اذ إنه، وبطريقة ما، تصبح الهوايات مميزة أكثر عندما تكونين صحبة أشخاص تحبينهم. وينطبق الأمر ذاته على الرياضة، اذ يمكنك الانضمام إلى فريق هوكي أو يمكنك تكوين فريق من الأشخاص الذين تعرفينهم لممارسة رياضة ما. لا تهتمي كثيراً بطبيعة الفريق الذي أقحمت نفسك فيه، فالأهم من ذلك أن تقضي وقتاً ممتعاً.

4-اقض بعض الوقت بمفردك: قد يبدو الأمر متناقضاً مع النصيحة السابقة، لكن يمكن للمرء القيام بكلا الأمرين معاً. في حين يكون قضاء وقت ممتع بصحبة الأصدقاء في ممارسة نشاط ما أمراً غاية في الأهمية، مهمٌ أيضاً تخصيص بعض الوقت لنفسك. ستخلقين بذلك مساحة خاصة، تسمح لك بتصفية ذهنك، والتواصل مع ذاتك، كما قد تتعلمين كيفية الاستمتاع بمفردك ففي الحقيقة، يعد البقاء بمفردك أفضل طريقة لمكافحة الوحدة.

5-المشاركة في أنشطة اجتماعية: في بعض الأحيان، أفضل طريقة للتوقف عن التفكير تكون من خلال العطاء ومساعدة الآخرين. قد يكون ذلك من خلال النشاط الاجتماعي أو التطوع؛ اختاري ما يناسبك. وعادة ما يكون هناك جانب سحري عندما تتمكنين من تجاوز نفسك والتفكير في حياتك فقط، حيث يتيح ذلك لك الفرصة للتخلص من الشعور بالوحدة، ليسود الحب في كل مكان. كما أن مثل هذه النشاطات تجعلك تشعرين بأنك مرتبطة بكل ما حولك. ففي أقل تقدير، لن تشعري بأنك شخص سلبي وفاشل.

6-أحبي ذاتك واحترمي نفسك وقدريها: كيف يمكنك تعزيز هذه السمات داخلك؟ بكل بساطة، قومي بأمور تستحق التقدير والاحترام. يمكنك تنظيف أسنانك، الحضور في الوقت المحدد للعمل، مساندة صديق لك، وتكريس ثقتك بنفسك. في الحقيقة، من الضروري أن تخصصي وقتاً وجهداً لتعزيز مشاعر الحب تجاه ذاتك، فأنت تستحقين ذلك، وعملك على ترسيخ هذه الصفات في شخصيتك سيجعلك تدركين مدى أهميتك. نتيجة لذلك، ستصبحين أكثر تصالحاً مع نفسك وستستمتعين بالوقت الذي تقضينه بمفردك، وسيتبدد الشعور بالوحدة لديك.

7-قومي بأشياء جديدة لا تشعرك بالضرورة بالراحة: هل كانت هناك رياضة كنت ترغبين في تجربتها ولكنك خائفة من ذلك؟ لا بد أن تتحدي نفسك للمضي قدماً، والتحول إلى شخص مرح وممتع. في الأثناء، يمكنك المشاركة في الدروس التدريبية التي تعتقدين أنك لست جيدة بما فيه الكفاية لحضورها؛ لأنك قادرة على ذلك. يتطلب الإقدامُ على ممارسات جديدة قد لا تكون مريحة تخصيصَ قدر كبير من الطاقة الذهنية، ولن تكوني قادرة حتى على التفكير في حقيقة أنك وحيدة.

8-خلق بيئة إيجابية: هذا الجانب مثير للاهتمام لم أفكر فيه سابقاً. فقط تأملي في غرفتك أو الغرفة التي تقضين فيها وقتاً طويلاً. هل تبعث في نفسك السعادة؟ زيني الجدران ببعض العبارات الملهمة أو بعض الأعمال الفنية التي تجعلك سعيدة. في بعض الأحيان يمكن أن تؤثر بيئتنا المحيطة على نفسيتنا.