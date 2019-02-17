تقنية يابانية تحل مكان ربات البيوت

متابعة الصباح الجديد :

صمم خبراء التقنية اليابانيون روبوتاً حديثاً، يقوم بجزئيات مهمة من الأعمال المنزلية لربات البيوت، ويمكن شراؤه أو استئجاره في المستقبل القريب.

وابتكر العاملون في شركة “Mira Robotics” اليابانية جهازاً آلياً أطلقت عليه تسمية “Ugo”، يمكنه تعليق وطي الثياب بعد غسلها وتنشيفها.

وجرب الخبراء عمل “Ugo”، الذي ما يزال الآن قيد التطوير، فوجدوا أنه ما يزال محتاجاً لتدخل من الإنسان في بعض جزئيات الطي ونشر الألبسة بعد غسيلها.

لكن الشركة تأمل في طرح الروبوت الجديد في القريب العاجل، لكي يقوم بالمهمة كاملة ويريح ربات البيوت والنساء العاملات من القيام ببعض الأعمال المنزلية التي تأخذ جهداً ووقتاً كبيرين

ويستطيع الروبوت “Ugo” رفع وزن يصل إلى 1.5 كيلوغرام فقط. ومع ذلك، يشير المطورون إلى أن الإنتاج التجاري للجهاز قد يختلف بشكل كبير عن الانموذج التوضيحي الذي صمموه، ليكون قادراً على حمل أشياء كبيرة كملاءات أسرة النوم وغيرها من الأغطية المنزلية والمناشف الرطبة الثقيلة، التي يصل وزنها حتى 3 أو 5 كيلوغرامات.