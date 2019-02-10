المركزي: 133 مليون دولار مبيعات العملة الأجنبية

خفض نسبة خطاب الضمان لشركات التوسط المالي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية بمزاد أمس الاحد إلى 132.82 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 117.56 مليون دولار بمزاد الخميس الماضي، بزيادة 15.26 مليون دولار.

ووفقا لبيان المركزي أمس، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 29 مصرفاً، إضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة فقط.

وأوضح المركزي في بيانه، أن المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج يوم غدا (اليوم) الاثنين، مبينا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 158.37 مليون دولار.

وأشار البنك، إلى أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 131.62 مليون دولار، في حين قُدر إجمالي النقد المبيع بـ 1.2 مليون دولار.

وجرى بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه، بحسب البيان.

وخلال مزاد الخميس، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية إلى 117.56 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 115.95 مليون دولار بمزاد الأربعاء.

في السياق، خفض البنك المركزي العراقي نسبة خطاب الضمان لشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية لتصبح 10 % من رأس مالها بدلاً عن 50 %.

كما خفض في قرار صادر عن مجلس إدارته مبلغ التأمينات لتصبح 50 مليون دينار عراقي, بدلاً من 100 مليون دينار, وتخفيض أجور الإشراف والمتابعة إلى 500 ألف دينار, بدلاً عن مليون دينار، وكذلك خفض أجور تدقيق الحسابات الختامية إلى 250 ألف دينار بدلاً عن 500 ألف دينار.

على الصعيد ذاته، ابرم المركزي العراقي شراكة ستراتيجية مع مجموعة «دبي للجودة « لتطبيق ممارسات الجودة والابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وذكر رئيس مجلس ادارة المجموعة في تصريحات صحافية، ان «الشراكة تتضمن التعاون وتبادل الخبرات في محاور رئيسة عدة، منها عقد برامج تدريبية معتمدة من قبل المنظمة الاوروبية لادارة الجودة، بجانب عقد المقارنات المعيارية مع المؤسسات الاماراتية، وتنظيم ورش عمل للعاملين لتطوير الافكار وصياغة الرؤى والتصورات».

واضاف ان «انضمام البنك المركزي العراقي كشريك استثماري للمجموعة بادرة نوعية، كونها نتاجاً لمسيرتنا وسعينا الدؤوب نحو ترسيخ مفاهيم وممارسات الجودة والتميّز وثقافة الابتكار في المنطقة».