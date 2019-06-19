ائتلافنا وتيار الحكمة فوضا عبد المهدي تشكيل الحكومة لكنه وزع وزاراتهما للكتل

نائب من النصر:

بغداد – الصباح الجديد:

قال قيادي في اتلاف النصر، بان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يرد الجميل “للنصر وللحكمة”، فيما قام بتوزيع وزاراتهما على الكتل.

واضاف حسن البهادلي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس، ان” موضوع المحاصصة كان من الاجدر بالكتل التي ساهمت بتشكيل حكومة عبد المهدي ان تكون أكثر بعداً عنها التي للأسف توارثناها في الدورات السابقة”.

وأضاف ان “المعارضة لم تأت لإسقاط الحكومات بل لتقييم أدائها وستكون مرآة عاكسة لعمل الحكومات”، مبينا ان” تيار الحكمة الوطني وائتلاف النصر لم يستأثروا بالمناصب وفوضوا عبد المهدي بتشكيل الحكومة الوزارية؛ لكنه لم يرد الجميل لهما حيث وزع المناصب كحصص للكتل”.

وتساءل البهادلي” ما الفائدة من وجود حكومة ووزارات من دون تقويم أدائها؟”، مبيناً” كان على عبد المهدي اختيار شخصيات وفق معايير مهنية؛ لكنها اخذت وفق معايير سياسية من قبل الكتل”.



وتابع «هناك كتل قدمت قوائم للاستحواذ على الدرجات الخاصة، في حين انه تم الاتفاق مسبقا على تقديم مرشحين من خارج الأحزاب وفق معايير النزاهة والمهنية».

واختتم بالقول» الى الان لم تكتمل الكابينة الوزارية واللجان في البرلمان بالتالي أصبح لدينا خرقاً في المؤسستين التنفيذية والتشريعية، والذهاب الى اختيار الدرجات الخاصة وبناء مؤسسات سيصنع فجوة ما بين الوزارات والدرجات الخاصة»



