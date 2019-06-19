تكليف الاجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات عن مطلقي الصواريخ والقذائف

بعد سقوط عدد منها على المواقع العسكرية والمدنية

بغداد – الصباح الجديد:

كلفت قيادة العمليات المشتركة امس الاربعاء، الاجهزة الاستخبارية لتنفيذ بيان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات”.

وقالت القيادة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه: “تنفيذا لماجاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة ، كلفت جميع الاجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات”.

واضافت القيادة في بيانها ان “ذلك جاء بهدف اتخاذ القوات الامنية الاجراءات الرادعة ضدها امنيا وقانونيا”، مشيرة الى ان “القوات الامنية بكل تشكيلاتها لن تسمح بالعبث بأمن العراق والتزاماته، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه ارباك الامن واشاعه الخوف والقلق وتنفيذ اجندة تتعارض مع مصالح العراق الوطنية”.

يذكر ان الايام القليلة الماضية شهدت تعرض قاعدتي التاجي والبكر الى قصف بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون، ادت الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية، كما تعرض مقر القصور الرئاسية في الجانب الايسر من الموصل امس الى سقوط صاروخ كاتيوشا ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما تعرضت شركة نفطية فجر امس الى قصف بصاروخ كاتيوشا اسفرت عن اصابة ثلاثة عمال من الشركة.

