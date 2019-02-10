شركتا نفط البصرة والحفر العراقية توقعان عقدا لحفر 40 بئرا في مجنون

يمثل خطوة مهمة لتطوير الحقول النفطية بقدرات وطنية

البصرة _ سعدي السند:

بدأت شركة نفط البصرة ممثّلة بمديرها العام المهندس إحسان عبد الجبار إسماعيل وشركة الحفر العراقية التي مثّلها مديرها العام المهندس باسم محمد خضير، تنفيذ العقد الذي ابرمتاه الأسبوع الماضي، بقيمة 255 مليون دولار لحفر 40 بئراً تطويرية إضافة إلى بئر تقييمية واحدة وبئرين لتكوين الدمّام ، وهو واحد من مجموعة عقود مرحلة تصعيد الإنتاج من حقل مجنون حيث سيسهم بإضافة 100 ألف برميل باليوم في نهاية العام 2021.

حفل التوقيع جرى برعاية وزارة النفط حيث أكد ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط أن العقد يمثل خطوة مهمة لتطوير الحقول النفطية بقدرات وطنية وأن وزارته ماضية في سبيل الارتقاء بالشركات الوطنية إلى مصاف الشركات العالمية الرصينة.

وقال مدير عام نفط البصرة إن توقيع العقد يعد استكمالاً لبرنامج تطوير حقل مجنون النفطي بما يحقق الهدف الوطني الكبير في تطوير الحقل وزيادة معدلات الإنتاج إلى 450 ألف برميل/يوم في عام 2021.

بينما أشار المهندس باسم محمد خضير المدير العام لشركة الحفر العراقية إلى أن توقيع العقد يعزز من قدرة شركة الحفر بالمشاركة الفاعلة في تطوير الحقول النفطية ، مؤكداً أن شركته تمتلك معدات وأبراج حفر متطورة وملاكات وطنية مدربة على أحدث التقنيات.

هذا وقد حضر حفل توقيع العقد كريم حطاب وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج وعبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص البترولية بالوزارة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة نفط البصرة سبق لها أن وقعت عقدا مماثلا مع شركة شلمبرجر العالمية وأن العمل مستمر بالمشاريع الإسنادية الأخرى وتوفير البنى التحتية لضمان تكامل المشاريع في الحقل.

زيارة الى حقل الرميلة النفطي

وزار مدير عام نفط البصرة المهندس احسان عبدالجبار حقل الرميلة النفطي أحد أكبر الحقول النفطية في العالم والتقى ادارة المشغل (بي بي) ومدير الحقل المهندس حسين عبدالكاظم والملاكات المتقدمة في الحقل. ونوقشت في اللقاء عدة ملفات أهمها خطط الانتاج وبرامج المشاريع السطحية وخصوصا المنشآت الجديدة Green field في مواقع المحطة الحقلية الوسطية الجنوبية و محطات حقن الماء السادسة والسابعة إضافة الى مراحل إنجاز مشاريع تنفيذ العازلات ثلاثية الأطوار وخطط تحسين مواصفات النفوط وتعزيز مرونة نقل النفوط وتقليص كلف التشغيل .

تضمنت الأجتماعات أيضا بالخبراء في الحقل وادارة المكامن وإدارة المكامن من مركز سانبري لندن وما يرافقها من ضرورات إقرار فلسفة عقود الحفر والاستصلاح والادامة وتمت مراجعة المشاريع المنفذة والمطلوب تنفيذها لغاية عام 2020 والتحديات المالية والتقنية وخاصة برامج تطوير طاقات تكرير وتنقية مياه الحقن بطاقة إجمالية قدرها 7 ملايين و400 الف برميل ماء يوميا من مشاريع كرمة علي ، وحدات الماء المصاحب قيد التنفيذ ، مشروع ماء البحر المستقبلي للوصول الى هدف 1،8 ملايين برميل يوميا كمرحلة أولى نحو الوصول ل 2،1 مليون برميل يوميا من النفط الخام .

كما تمت مناقشة خطط تنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية وآلية تعظيم الآثار الاجتماعية والخدمية لهذا الإنفاق وأهمية التركيز على تنفيذ مشاريع المباني المدرسية والمؤسسات الصحية لتجنب التحديات الحالية الناتجة عن تبعثر هذه المبالغ في مشاريع صغيرة وتكاد أن تكون لفئات اجتماعية معينة وتدريب الملاكات العاملة وتطويرها ومشروع طائرات المراقبة المسيرة . بعدها قام المدير العام بجولة في مقر الهيئة لتفقد أحوال العاملين والاطلاع على مشكلاتهم وسير العمل في أقسامهم ، ورافق المدير العام في الزيارة معاونه لشؤون الحقول وجولات التراخيص والمنافع الاجتماعية المهندس خالد حمزة عباس و مدير لجنة الإدارة المشتركة للحقل المهندس باسم طاهر الياسري.