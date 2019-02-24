العمل والحياة: معرض للفنانة الهولندية جاكلين دي يونغ

ترجمة واعداد: كريم النجار

يقيم متحف الفن الحديث في امستردام (Stedelijk Museum) معرضا استعداديا للفنانة الرائدة ومتعددة الأساليب الفنية جاكلين دي يونغ. وذلك للفترة من 9 فبراير شباط حتى 18 أغسطس اب.

والفنانة دي يونغ، معروفة بتنوع أعمالها بين الأنماط المختلفة: من اللوحة التعبيرية إلى التشكيل الحديث والفن الشعبي (البوب).

إن موضوعة (العمل والحياة) عند جاكلين دي يونغ تظهر في أماكن متعددة الأوجه، وبعد جهد طويل وتراكمات بحثية منذ ستينيات القرن الماضي، حيث جربت الاشتغال على الرسم التعبيري، والتجريد وفن البوب. وجسدتها بلوحات زيتية ضخمة تغلب مواضيعها عن عالم المآسي وما يسود العالم من عبث بمصائر البشر والحياة والأفعال العنيفة والمثيرة من جانب القوى المهيمنة.

كانت جاكلين دي يونغ نشطة في شبكة من الفنانين الأوروبيين منذ أواخر عام 1960 إلى عام 1971 في باريس، وأنتجت العديد من الملصقات والأعمال التحريضية، بما في ذلك خلال أحداث شهر مايو أيار عام 68 المعروف بإضرابات وتمرد طلاب باريس.

تعيش الفنانة دي جونغ وتعمل بين هولندا وفرنسا منذ عام 1971.

يأتي هذا المعرض كتعبير عن الامتنان والتقدير من لدن متحف الفن الحديث في امستردام، حيث يفرد المتحف مساحات لفنانات وفنانين رواد شغلوا مرحلة كبيرة من تاريخ الفن المعاصر، ووضعوا بصماتهم الخاصة محليا ودوليا، كما هو موضح في دليل المعرض (ينطبق هذا بالتأكيد على جاكلين دي يونغ. نحن فخورون جدًا بقدرتنا على عرض لمحة عامة عن أعمالها).