الزراعة: 12 مليون دونم المساحة المزروعة بالمحاصيل الشتوية

كشفت عن الخطة الشتوية المقررة لموسم ٢٠١٨-٢٠١٩

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الزراعة، أمس الثلاثاء، الخطة الشتوية للموسم الزراعي ٢٠١٨-٢٠١٩ وحسب طرائق الارواء.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان له، ان «المساحات الكلية المزروعة لهذا الموسم بلغت ١٢٠٤٧٣٩٥ دونم ولمختلف المحاصيل الشتوية».

واضاف ان «المساحات المزروعة بطريقة الارواء سواء كان انهار او مشاريع او ابار كانت ٥٣٥٣٥٠٩ دونم في حين بلغت المساحات المزروعة بالمضمونة الامطار وشبه المضمونة وغير المضمونة الامطار والديمية والسيحية ٦٦٩٣٨٨٦ دونم».

واشار النايف الى أن «المساحات الكلية المزروعة لمحصول الحنطة بلغت ٧٢٠٧٩٨٢ في حين كانت المساحات المزروعة بمحصول الشعير ٤٣٠٥٧٤١ دونم اما المساحات المزروعة بمحاصيل الخضروات فقد بلغت ٥٣٣٦٧٢ دونم».

ولفت النايف الى ان «الوزارة استكملت جميع اجراءاتها لهذا الموسم بنهاية كانون الاول لعام ٢٠١٨ للمناطق الوسطى والجنوبية وفي نهاية كانون الثاني لعام ٢٠١٩ للمناطق الغربية والشمالية ما عدا اقليم كردستان، إذ جرى تجهيز المزارعين بالبذور والاسمدة وجميع المستلزمات الزراعية وحسب الخطة الزراعية المقرة».

ووصف «هذه المساحات بالجيدة والتي من خلالها اذا ما سارت الامور على ما يرام سوف نصل الى مقتربات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل».

يذكر ان الموسم الشتوي الحالي شهد تساقط امطار غزيرة ادت الى توفير خزين مائي جيد في السدود والخزانات بالرغم من قلة الواردات المائية المتاتية من نهري دجلة والفرات.

واعلن الجهاز المركزي للاحصاء ان المساحة المزروعة بمحصول الحنطة بلغت 3154 دونم لسنة 2018.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في احصائية له، إن «المساحة المزروعة بمحصول الحنطة بلغت 3154 دونم لسنة 2018»، مشيراً الى ان «متوسط الغلة لإجمالي المساحة المزروعة للمحصول بلغ 690.5 كغم لكل دونم».

وأضاف أن «الإنتاج لمحصول الحنطة بلغت مليونين و178 الف طن لسنة 2018».

واشار المركزي للاحصاء الى ان «المساحة المزروعة بمحصول الشعير لعام 2018 بلغت 601 دونم»، مبينة ان «متوسط الغلة لإجمالي المساحة المزروعة بمحصول الشعير بلغت 317.1 كغم للدونم الواحد».

وتقدر كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً تتوزع بواقع أربع ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز و800 الف طن من السكر.