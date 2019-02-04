إسرائيل تبني جدارا جديدا على الحدود مع غزة

الصباح الجديد ـ وكالات:

ذكرت إسرائيل أمس أن العمل على حماية حدودها دخل مرحلة جديدة مع بدء بناء جدار جديد هائل فوق الارض على طول الحدود مع قطاع غزة.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للصحافيين قبل اجتماع الحكومة الأسبوعي” خلال نهاية الأسبوع سنبدأ بناء جدار فوق الأرض على طول الحدود مع غزة”. وأضاف أن الجدار الذي يتوقع أن يرتفع ستة أمتار عن الأرض “سيمنع الإرهابيين في غزة من التسلل إلى مناطقنا” .ولم يكشف نتانياهو أي تفاصيل، غير أن وزارة الدفاع قالت في بيان إن العمل على بناء الجدار سيبدأ الخميس. ومن المقرر أن يتبع الجدار الجديد مسار جدار تحت الأرض بطول 65 كلم يجري بناؤه كذلك لتبديد خطر بناء المقاتلين الفلسطينيين أنفاقاً عابرة للحدود.

وجاء في البيان أن الجدار فوق الأرض سيضم عند طرفه الغربي جداراً بحرياً مقوّى في مياه المتوسط يهدف إلى منع الفلسطينيين من شن هجمات عبر المياه.

وذكرت الوزارة في شريط فيديو أرفقته بالبيان أن الجدار سيكون “هائلاً وقوياً بشكل خاص”. وقتلت القوات الإسرائيلية في حرب غزة 2014، أربعة من مسلحي “حماس” تمكنوا من العبور إلى إسرائيل من طريق البحر. ويقول بعض المعلقين الإسرائيليين إن نتانياهو غير مستعد لأي تصعيد جديد في الأعمال العدائية مع حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قبل الانتخابات العامة المقررة في 9 نيسان المقبل.

إلا أن نتانياهو، الذي يتولى حقيبة الدفاع، تعهد أمس أن لا تؤثر الانتخابات المقبلة على القرارات الأمنية. وقال: “إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في غزة، فسنتخذ القرارات حتى خلال فترة الانتخابات ولن نتردد في التحرك”.

ومنذ نحو عام يحتشد الفلسطينيون في شكل شبه أسبوعي عند الحدود مع إسرائيل في احتجاجات يتخللها العنف في أغلب الأحيان