ضبط 965 كارتون أدوية غير صالحة للاستهلاك في البصرة

اتلاف اطنان من الادوية عام 2018

بغداد ـ الصباح الجديد:

ضبطت الهيأة العامة للجمارك امس كميات من الادوية شحنت في حاوية حديدية، بعد ساعات من تلقي الصباح الجديد نسخة من بيان لها تضمن إحصائية بالادوية والمستلزمات الطبية التي اتلفتها العام الماضي.

واعلنت الهيأة العامة للجمارك، تمكن جمرك بوابة البصرة، من ضبط حاوية حجم 40 قدما تحتوي على 965 كارتون أدوية بشرية غير صالحة للاستهلاك، امس الثلاثاء.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “بالتعاون مع شرطة الجمارك من ضبط حاوية حجم 40 قدما تحتوي كمية 965 كارتون أدوية بشرية غير صالحة للاستهلاك بسبب وجودها في حاوية حديدية مخالفة لشروط حفظ الادوية”.

واشارت إلى “اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها واحالتها للقضاء”.

وكانت كشفت الهيئة العامة للجمارك امس الثلاثاء، إحصائية للأدوية البشرية والمستلزمات التي قامت بإتلافها في عام 2018، مبينةً أن أسباب الإتلاف تعود لانتهاء الصلاحية أو سوء الخزن أثناء الشحن أو عدم حصولها على الموافقات الرسمية من وزارة الصحة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنها “تمكنت في جميع مراكزها الحدودية خلال العام الماضي ٢٠١٨ من ضبط كميات كبيرة من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية واتلافها”، مبينة أن “الأسباب تعود لانتهاء الصلاحية أو سوء الخزن أثناء الشحن أو عدم حصولها على الموافقات الرسمية من وزارة الصحة إضافة إلى قيام الهيئة بضبط وإتلاف كميات كبيرة من أغلفة أدوية تستعمل في عمليات الغش التجاري”.

وأضاف، أنها “ضبطت أكثر من (٨٠٠٠) كارتون أدوية طبية مختلفة و(١٠) الاف علبة فارغة و (٧٥) كغم و (٣٣) رولة و(١٣٧) حقيبة لأغلفة أدوية تستعمل في الغش الصناعي و(١٧) الف شريط حبوب طبي واعادة إرسال (٤ ) حاويات تحتوي على (٥٥) الفا و420 طنا من الأدوية والمواد الطبية المختلفة”.

وتابعت الهيئة، أنه “تم إتلاف (١٥) طرد ادوية طبية و(١٥٠) كارتون أدوية طبية وسجلت الهيئة (٣٤) حالة اتلاف لشحنات طبية مختلفة”، مشيرةً إلى أنها “اتخذت الاجراءات القانونية بحقها وان عمليات الاتلاف تمت بحضور ممثل من وزارة الصحة”.