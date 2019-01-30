نائب يتهم جهات لم يسمها بارتكاب “جرائم أخلاقية”

في مخيمات العزل والنازحين بنينوى

بغداد – الصباح الجديد:

اتهم النائب حازم الخالدي، جهات وصفها بالانانية من دون ان يسميها، ترتكب جرائم أخلاقية بحق الأطفال والنساء في مخيمات النازحين بنينوى.

وحذر النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، امس الثلاثاء، من تداعيات مجتمعية واخلاقية خطيرة قد تنجم عن المظالم التي يتعرض لها النازحون في المخيمات، مشيرا الى وجود جهات “أنانية” تعتاش على معاناة النازحين وترتكب “جرائم أخلاقية” ضد الأطفال والنساء.

وقال الخالدي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “نحذر من التداعيات المجتمعية الخطيرة التي ستنعكس عاجلا ام اجلا جراء المظالم التي يتعرض لها النازحون في مخيمات النازحين ومخيمات العزل، فقد اصبحت ميدان تجارة لكثير من الجهات الانانية وضعاف النفوس تعتاش على معاناتهم المعيشية وتستغل وجودهم وترتكب جرائم اخلاقية ضد الاطفال والنساء”.

وأضاف ان “هذه الأفعال لا يمكن السكوت عنها، اذ انتشرت تجارة غير اخلاقية وكثر الاضطهاد والاستغلال الجنسي للاطفال والنساء ناهيك عن انتشار الامراض والاوبئة واصبحت مخيمات العزل وما يجري فيها من استغلال جنسي بشع للاطفال والنساء اشبه بالقنبلة الموقوتة التي تهدد الاستقرار والسلم المجتمعي في محافظة نينوى”.

ولفت إلى ان “مجموعة المخاطر المذكورة ترتب مسؤولية قانونية واخلاقية على قيادات البلاد وسلطاتها الرئيسة لتجميع الجهود وتركيزها لانهاء مآسي هذه المخيمات ورفع الظلم والاضطهاد بأشكاله العديدة ضد ساكنيها”.