زين العراق وهيئة الاعلام تطلق مسابقة طلابية لابتكار مشاريع ترتكز على إنترنت الأشياء

بالتعاون مع إريكسون

بغداد _ الصباح الجديد:

ايمانا بدور التكنلوجيا في تطور وارتقاء المجتمع العراقي والشباب على وجه الخصوص وحرصا منها على دعمهم ،عقدت هيئة الاعلام والاتصالات و زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤتمرا ًصحفياً بالتعاون مع شركة إريكسون اضافة الى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لإطلاق مسابقة طلابية تتمحور حول تطوير مشاريع مبتكرة ترتكز إلى «إنترنت الأشياء» (IoT) في بغداد بحضور عدد من الإعلاميين وكبار الشخصيات.

واعرب رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات الحكومية د. علي الخويلدي عن دعمه لهذه المبادرة واكد ان مثل هذه المبادرات التي تصب في مصلحة الشباب العراقي والتي من شأنها ان تطور امكانياتهم و تعدهم بالشكل الامثل للانخراط في سوق العمل من ضمن اولويات الهيئة، حيث سبق لنا و ان اطلقنا مبادرة (دوم) لبناء المستقبل والتي تهدف للنهوض بقطاع الاتصالات و المعلوماتية وتعزيز الاقتصاد الرقمي و التعاون و المشاركة بين اصحاب المصالح اضافة الى امكانية الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هذا ومن المؤمل ان تستكمل هذه المبادرة (دوم) عام 2025».

وحول الموضوع، قال علي الزاهد، الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق: «نتلاقى نحن وهيئة الاعلام و الاتصالات العراقية بالتعاون مع إريكسون على أهداف مشتركة تصب في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تحتّم علينا تطوير مجتمعاتنا من خلال استحداث منصّة لطلاب الجامعات العراقية تساعدهم على تفجير مواهبهم. فنحن اليوم نقدّم لهم بيئة حاضنة خارج الإطار الأكاديمي ضمن مسابقة تضعهم أمام تحدّيات حقيقية وتدفعهم للوصول بطاقاتهم الفردية إلى أقصى الحدود حتى ينجحوا فيما بعد في حياتهم كمحترفين»، مضيفاً: «هذه التجربة هي بمثابة منصّة تنافسية توفّر لهم فرصة لصقل مهاراتهم وتطبيق تحصيلهم العلمي لابتكار مشاريع تقدّم الحلول الآيلة إلى تحسين الظروف المعيشيّة في العراق عبر الاستفادة من الامكانات التي تتيحها تكنولوجيا انترنت الأشياء». ويتم تقديم الطلبات عبر ملئ استمارة مفصّلة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة، وستختار اللجنة التحكيمية أفضل 20 مشروعاً لدخول المنافسة اعتماداً على معايير عالمية، للوصول إلى قائمة أفضل 5 مشاريع إبتكارية، ومن ثم يتم اختيار 3 مشاريع فائزة. وستوزع الجوائز والدروع على الفائزين في حفل توزيع الجوائز المقرر عند اختتام المسابقة، حيث سيحصل الفائزون على جوائز عينية إضافة إلى برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أشهر يتخلله اسبوع معايشة في المقر الرئيسي لشركة أريكسون في العاصمة السويدية ستوكهولم ولمدّة شهر في زين العراق، حيث سيتدرّبون على يد أمهر خبراء القطاع.

يذكر أن زين العراق هي إحدى أكثر الشركات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العراق. وهي تبحث باستمرار عن كيفية استخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقديمها لمشتركيها وأبرزها التوثيق الالكتروني للبيانات. كما تسعى الشركة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتغطية كامل المحافظات في العراق من خلال مختلف مراكزها ونقاط البيع التابعة لها لتضمن تأمين الخدمة الأفضل والأسرع، وسبق لزين العراق قد اطلقت عددا من المبادرات الداعمة للشباب اخرها هي مبادرة شباب زين ZY التي تهدف الى تمكين الشباب وتذليل الصعوبات التي يواجهونها وتوفير المظلة لجميع المشاريع الشبابية التي تندرج ضمن هذا السياق.