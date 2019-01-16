في كتب الأدب كلمات كثيرة في أوصاف الشعراء ، قالها علماء اللغة والأدب وقالها الشعراء أنفسهم …

وهذه نتفة منها :

-1-

يقول صفي الدين الحلي

نحنُ الذين أتى الكتابُ مُخَّبِراً

بعفافِ أنفسنا وفسقِ الألسنِ

وهذا ما أَلمّ به القائل :

لا تخلْ وَيْك ومَنْ يسمعْ يَخَلْ

عفةُ النفسِ وفِسقُ الألسنِ

-2-

وقال دعبل الخزاعي :

” انه لم يكذب أحدٌ الاّ اجتواه الناس ، الاّ الشاعر فانّه كلما زاد كذبه زاد المدح له، ثم لا يقنع له بذلك حتى يُقال له :

أحسنتَ والله ، فلا يُشهد له شهادة زور الاّ ومعها يمين بالله تعالى .

-3-

ونقل عن الخليل بن احمد الفراهيدي انه قال :

إنّ الشعراء أمراءُ الكلام ، يتصرفون فيه أنى شاؤوا، وجاز لهم فيه ما لا يجوز لغيرهم، من إطلاق المعنى وتقييدِهِ ،

وتسهيل اللفظ وتَعْقيدِهِ ،

-4-

والمنقول عن حسان بن ثابت قولُه :

” ما يجودُ شعرُ من يتقي الكذب، والاسلام يحجزني عنه ،

أقول :

ليس صحيحاً ان يطالب الشاعر بما يُطالب به ” الفقيه” حين يُفتي بأحكام شرع الله ..

ان لكل مقامٍ مقالا .

وحين يتجرد الشعر من الخيال والمبالغة والاثارة وتركيب الصور تركيبا يطابق ذوق الشاعر – وان لم تكن مطابقة للواقع – لا يعود شعراً بل يُلحق بالمواعظ الدينية والنصائح الاخلاقية …

وعلى فرض القبول به اذا كان (كلاماً موزونا مقفى) فانه لن يكون الاّ بارداً مملولا لا يُثير شهيةَ أحدٍ للاستماع اليه،فضلاً عن حفظه والاستشهاد به …

وصدق من قال :

اذا الشعرُ لَمْ يهزُزْكَ عندَ سَماعِهِ

فليس خليقاً أنْ يُقال له شِعْرُ

ان هناك ركاماً من القصائد التي لا تُقابل من الجمهور الاّ بالانشغال عنها إشعارا لأصحابها بالاخفاق ..!!

-5-

ونقل عن ابي بكر الخوارزمي في هذا المضمار قولُه :

” ما ظنُك بقومٍ الاقتصاد محمودٌ الاّ منهم ، والكذب مذمومٌ إلاّ فيهم ، اذا ذّموا ثلبوا ،

واذا مدحوا سلبوا ،

واذا رضوا رفعوا الوضيع ،

واذا غضبوا وضعوا الرفيع ،

واذا افتروا على أنفسهم لم يلزمهم حدّ ،

ولم تمتد اليهم يد ،

وشهادتهم مقبولة وإنْ لم ينطق بها سجل ،

ولم يشهد عليها عدل ،

سرقتهم مغفورة …

وانْ باعوا المغشوش لم يُردّ عليهم،

وإنْ صادروا الصديق لم يتوحش منهم

ما ظنك بقومٍ اسمهم ناطق بالفضل ،

واسم صناعتهم مُشتَقٌ من العقل ،

هم امراء الكلام يقصرون طويله، ويقصرون مديده ، ويخففون ثقيلة }

وقرأ الفرزدق عند سليمان بن عبد الملك شعرا جاء فيه :

وبِتَنْ بجانبيَّ مُصَرّعاتٍ

ورحتُ أَفّكُّ أُغلاقَ الخِتامِ

فقال له سليمان :

هذا اقرار بالزنا ووجب عليك الحدّ

فقال الفرزدق :

القرآن يدفع عني الحد

أما سمعته يقول :

” يقولون ما لا يفعلون ”

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-6-

انهم يخشاهم الناس لانهم سرعان ما يلجأون الى الهجاء الذي قد يتداوله الناس وتتناقله الأجيال .

قال لي أحدهم مرّة مهددا :

حذارِ فقد أهجوك ..!!

وكانت كلماته باعثة على أنْ قلتُ فيه :

لا تَخَلْ ويكَ أنّ قولك أهجوك

مُثيرٌ لوحشتي واكتئابي

ليس يُردي الهجاء إلاّ ذويه

لن يهّز الرجالَ نبحُ الكلابِ

حسين الصدر