  • الأربعاء , 16 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أوصاف الشعراء

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في كتب الأدب كلمات كثيرة في أوصاف الشعراء ، قالها علماء اللغة والأدب وقالها الشعراء أنفسهم …
وهذه نتفة منها :
-1-
يقول صفي الدين الحلي
نحنُ الذين أتى الكتابُ مُخَّبِراً
بعفافِ أنفسنا وفسقِ الألسنِ
وهذا ما أَلمّ به القائل :
لا تخلْ وَيْك ومَنْ يسمعْ يَخَلْ
عفةُ النفسِ وفِسقُ الألسنِ
-2-
وقال دعبل الخزاعي :
” انه لم يكذب أحدٌ الاّ اجتواه الناس ، الاّ الشاعر فانّه كلما زاد كذبه زاد المدح له، ثم لا يقنع له بذلك حتى يُقال له :
أحسنتَ والله ، فلا يُشهد له شهادة زور الاّ ومعها يمين بالله تعالى .
-3-
ونقل عن الخليل بن احمد الفراهيدي انه قال :
إنّ الشعراء أمراءُ الكلام ، يتصرفون فيه أنى شاؤوا، وجاز لهم فيه ما لا يجوز لغيرهم، من إطلاق المعنى وتقييدِهِ ،
وتسهيل اللفظ وتَعْقيدِهِ ،
-4-
والمنقول عن حسان بن ثابت قولُه :
” ما يجودُ شعرُ من يتقي الكذب، والاسلام يحجزني عنه ،
أقول :
ليس صحيحاً ان يطالب الشاعر بما يُطالب به ” الفقيه” حين يُفتي بأحكام شرع الله ..
ان لكل مقامٍ مقالا .
وحين يتجرد الشعر من الخيال والمبالغة والاثارة وتركيب الصور تركيبا يطابق ذوق الشاعر – وان لم تكن مطابقة للواقع – لا يعود شعراً بل يُلحق بالمواعظ الدينية والنصائح الاخلاقية …
وعلى فرض القبول به اذا كان (كلاماً موزونا مقفى) فانه لن يكون الاّ بارداً مملولا لا يُثير شهيةَ أحدٍ للاستماع اليه،فضلاً عن حفظه والاستشهاد به …
وصدق من قال :
اذا الشعرُ لَمْ يهزُزْكَ عندَ سَماعِهِ
فليس خليقاً أنْ يُقال له شِعْرُ
ان هناك ركاماً من القصائد التي لا تُقابل من الجمهور الاّ بالانشغال عنها إشعارا لأصحابها بالاخفاق ..!!
-5-
ونقل عن ابي بكر الخوارزمي في هذا المضمار قولُه :
” ما ظنُك بقومٍ الاقتصاد محمودٌ الاّ منهم ، والكذب مذمومٌ إلاّ فيهم ، اذا ذّموا ثلبوا ،
واذا مدحوا سلبوا ،
واذا رضوا رفعوا الوضيع ،
واذا غضبوا وضعوا الرفيع ،
واذا افتروا على أنفسهم لم يلزمهم حدّ ،
ولم تمتد اليهم يد ،
وشهادتهم مقبولة وإنْ لم ينطق بها سجل ،
ولم يشهد عليها عدل ،
سرقتهم مغفورة …
وانْ باعوا المغشوش لم يُردّ عليهم،
وإنْ صادروا الصديق لم يتوحش منهم
ما ظنك بقومٍ اسمهم ناطق بالفضل ،
واسم صناعتهم مُشتَقٌ من العقل ،
هم امراء الكلام يقصرون طويله، ويقصرون مديده ، ويخففون ثقيلة }
وقرأ الفرزدق عند سليمان بن عبد الملك شعرا جاء فيه :
وبِتَنْ بجانبيَّ مُصَرّعاتٍ
ورحتُ أَفّكُّ أُغلاقَ الخِتامِ
فقال له سليمان :
هذا اقرار بالزنا ووجب عليك الحدّ
فقال الفرزدق :
القرآن يدفع عني الحد
أما سمعته يقول :
” يقولون ما لا يفعلون ”
الشعراء / 226
-6-
انهم يخشاهم الناس لانهم سرعان ما يلجأون الى الهجاء الذي قد يتداوله الناس وتتناقله الأجيال .
قال لي أحدهم مرّة مهددا :
حذارِ فقد أهجوك ..!!
وكانت كلماته باعثة على أنْ قلتُ فيه :
لا تَخَلْ ويكَ أنّ قولك أهجوك
مُثيرٌ لوحشتي واكتئابي
ليس يُردي الهجاء إلاّ ذويه
لن يهّز الرجالَ نبحُ الكلابِ
حسين الصدر

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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