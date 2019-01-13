منتخب الشباب يستعد لبطولة العرب بالملاكمة

بغداد والبصرة يحضران القفازات

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال عضو الملاك التدريبي لمنتخبنا الشبابي بالملاكمة، محمد عبد الزهرة: ان منتخب الشباب بدأ معسكراً تدريبياً داخليا في قاعة الاتحاد المركزي بالمدينة الشبابية استعداداً للمشاركة في بطولة العرب المقررة ان تجرى في جمهورية مصر العربية ابتداء من يوم 2 شباط المقبل.

واضاف عبد الزهرة: اعمل ضمن الملاك التدريبي الذي يضم سراقة صبيح ومجيد كيطان واحمد غانم وحاليا يتدرب 20 ملاكما سيتم اختيار نصفهم للمشاركة في البطولة المقلة بأوزان ( 49 و52 و56 و60 و64 و69 و75 و81 و91 و+ 91 كغم).

تدريبات مكثفة

واضاف: يؤدي اللاعبون التدريبات بانتظام بشكل يومي ما عدا الجمعة، حيث هنالك اندفاعاً واضحأً واصرارا كبيرا على تحقيق النجاح في النزالات العربية المقبلة، موضحا ان اللاعبين الذين انخرطوا في التدريبات الحالي حققوا النتائج المتقدمة في البطولات التي نظمها اتحاد اللعبة على صعيد فئتي الشباب والناشئين، بينهم 4 من سكنة المحافظات، نصفهم من البصرة واخر من كربلاء وملاكم واحد ايضا من ميسان.

معسكرات تدريبية

واوضح ان المعسكر التدريبي الحالي يعد مرحلة اولى من التحضير، على أمل ان يعقبه معسكرا تدريبيا في أحدى المحافظات الجنوبية والبصرة اقربها لتضييفه من أجل رفع درجة جاهزية العناصر الشبابية استعداداً للمحفل العربي المقبل الذي يسعى فيه منتخبنا إلى اثبات جدارة القبضات بالمنافسة على مراكز المقدمة والتتويج بالكؤوس.

طاقات شبابية

وتابع: نعول على امكانات الطاقات الشبابية في تسجيل افضل النتائج ضمن البطولة العربية المقبلة، حيث يملكون الأمكانات الفنية الجيدة ويتطلعون على المضي في مسيرة النجاح التي تحققت لرياضة الملاكمة في المحافل الأخيرة ومنها بطولة القوقاز الدولية التي اختتمت في اذربيجان وحصل عليها فريقنا الوطني لفئة الشباب بعد التفوق الكبير في النزالات، حيث توج لاعبينا بالمراكز الأولى واعتلوا منصات التتويج بجدارة.

دعم اتحاد اللعبة

وبين ان اتحاد اللعبة، برئاسة، علي تكليف، ورفاقه في الهيئة الإدارية لاتحاد الملاكمة المركزي، يحرصون على تفقد التدريبات ويعملون على توفير مقومات الاعداد ويشجعون اللاعبين على رفع الجانبين البدني والفني من أجل تسجيل أفضل النتائج والوقوف فوق منصات التتويج في الاستحقاق العربي المقبل، بالتنسيق مع المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، والأخير يحرص على تقديم المساندة وايضا يرفد المنتخب بطاقات واعدة تملك الثقة فوق الحلبة.

تشكيلة اللاعبين

يذكر ان اللاعبين الذين يؤدون التدريبات هم ( سجاد علي وحسين عبد الهادي وسيف سعد وعبد الوهاب عمار ومحمد أنور وحمزة علي وباقر أمير وسيف منتظر وسجاد صفاء وعلي جاسم وعلي عبد الرحيم وضرغام كريم ومحمد حسن وحسن راضي ومرتضى باسم من بغداد، ومؤمن عقيل وعلي هاشم من البصرة والحسن عامر من كربلاء وعقيل خالد من ميسان).

خبرات ومنافسة

واختتم المدرب الشاب، محمد عبد الزهرة، انه كسب الخبرات في التدريب بعد مسيرة اللعب ثم التدريب في نادي الشرطة او المنتخب الوطني الأول وحصوله على شهادة التدريبي الدولية 1 STAR ، مؤكداً طموحاته في المساهمة مع رفاقه بقيادة قبضات الشباب إلى تسجيل افضل النتائج والمنافسة على لقب بطولة العرب.