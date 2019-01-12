الوطني يبلغ دور الـ 16 في نهائيات أمم آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

التحق اسود الرافدين بركب المنتخبات المتاهلة الى دور الستة عشر لنهائيات امم اسيا المقامة حاليا في دولة الامارات العربية المتحدة بعد فوزهم امس على اليمن بثلاثة اهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جرت في ملعب الشارقة بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد العبيدي.

سجل الهدف الاول لمنتخبنا اللاعب مهند علي في الدقيقة 10 بعد ان تلاعب بمدافعي اليمن قبل ان يسكن كرته بمهارة وحرفنة في شباك سعود السوادي. وعزز بشار رسن رصيد منتخبنا باحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 18 عندما تسلم الكرة عند قوس الجزاء ليهيأها لنفسه ويسددها صوب المرمى حيث مست القائم الايسر قبل ان تاخذ طريقها الى الشباك، واختتم البديل علاء عباس التسجيل باحرازه الهدف الثالث اثر كرة هيئت له داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع تصدى لها بتسديدة قوية هزت الشباك.

وبهذه النتيجة رفع منتخبنا رصيده الى ست نقاط محتلا مركز الوصيف متخلفا بفارق الاهداف عن ايران التي فازت امس على فيتنام بهدفين من دون رد لتحدد مواجهة الاربعاء بين العراق وايران هوية متصدر المجموعة.