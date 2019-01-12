توقعات بارتفاع متوسط أسعار النفط الى 70 دولار هذا العام

اتفاق خفض الإنتاج يسير جيدا

الصباح الجديد – وكالات:

توقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ارتفاع متوسط أسعار النفط الى 70 دولار خلال العام الحالي، فيما لفت الى ان منظمة “أوبك” ليست عدوا للولايات المتحدة.

وقال المزروعي في مؤتمر صحفي في أبو ظبي امس السبت، في تعليقه على العلاقات بين “أوبك” وكبرى الدول المستهلكة للنفط مثل الولايات المتحدة، أن الطرفين مكملان لبعضهما البعض وليس هناك عداء بينهما، وفقا لوكالـة “رويترز”.

وتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 70 دولارا للبرميل في عام 2019، على خلفية اتفاق توصلت إليه “أوبك” والدول المصدرة للنفط غير الأعضاء بـ “أوبك”، بهدف خفض الإنتاج.

وفي كانون الأول المنصرم، وافقت الدول الأعضاء في “أوبك” إضافة إلى دول منتجة كبرى بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من كانون الثاني سعيا لتحقيق التوازن للسوق.

وجاء هذا القرار رغم دعوات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للدول المصدرة للنفط بالإحجام عن خفض الإنتاج قائلا إن ذلك سيتسبب في رفع أسعار الخام العالمية.

وفي السياق، أكد وزير النفط العماني محمد الرمحي، امس ايضا، ان اتفاق “أوبك +” بين الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها يسير بشكل جيد.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن الرمحي، قوله “أعتقد أن الاتفاق يسير بشكل جيد، لذلك لا أعتقد أننا بصدد اجتماعات طارئة قبل نيسان المقبل، إلا في حال جدت بعض الأمور مثل الصين”، في إشارة إلى الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ورجح الوزير عدم الدعوة لاجتماعات طارئة حول اتفاق خفض الإنتاج قبل نيسان المقبل.

وكان وزراء الدول الأعضاء في صفقة الأوبك+ قد قرروا في اجتماعهم الذي عقد يوم 7 كانون الأول في فيينا بشأن خفض إنتاج النفط أنه ستقوم هذه الدول بخفض حجم إنتاج النفط بما قدره الإجمالي 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الأول عام 2019 ولمدة 6 أشهر، بما في ذلك ستقوم دول أوبك بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول خارج الأوبك بما قدره 400 ألف برميل يوميا.