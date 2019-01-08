وزير الموارد المائية يناقش أدارة ملف المياه المشتركة مع دول الجوار

استعدادات لموجات فيضانية جديدة في حال ورودها الى واسط

بغداد ـ الصباح الجديد:

ترأس وزير الموارد المائية الدكتور جمال العادلي أجتماعاً مشتركاً بحضور الوزارات والجهات المعنية وعدد من المدراء العامين المختصين في الوزارة لمناقشة أدارة ملف المياه المشتركة مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق بالشكل الفعال والمناسب والمتابعة المستمرة لقضايا المياه المتعلقة بين العراق وتلك الدول وتسريع الاجراءات المطلوبة والطارئة لملف المياه وضمان عدم الاضرار بحقوق العراق المائية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الوزارة لكسب حقوق العراق المائية بالطرق الدبلوماسية وتفعيل الملفات الدولية المائية حرصاً على مستقبلنا المائي وتدارس قضايا المياه وتوحيد الاراء والافكار لجميع الجهات الحكومية المعنية بموضوع المياه وتحديد المهام لتلك الجهات بما يضمن حقوق العراق في مياهه المشتركة كونها اهم مكونات الامن المائي للبلاد مضيفاً أهمية أعتماد استراتيجية للامن المائي ووضع المخرجات لتشكيل لجنة عليا تتفرع منها لجان فنية للتفاوض والوصول الى حلول ورؤى مستقبلية تضمن حقوقنا المائية مع دول الجوار.

على صعيد متصل قامت ادارة مشروع سدة الكوت بالسيطرة على إطلاقات المياه الإضافية الواردة الى عمود نهر دجلة نتيجة السيول والأمطار بهدف ضمان السيطرة وتوزيع المياه الى محافظات ذي قار وميسان والبصرة .

ويتم التعامل مع الكميات الواردة عن طريق الحجز في مقدم السدة ويتم الإطلاق بما يتلاءم مع الكميات الواردة والتي تدخل الى نهر دجلة عن طريق المهارب الفيضانية ( الجباب، ام الجري ) وتصب في نهر دجلة وتكون مسيطر عليها كماً ونوعاً ليتم تعزيز الاطلاقات باتجاه محافظة البصرة عن طريق مشروع ماء البصرة من خلال الاطلاقات في شط الغراف .

من جانبها نفذت مديرية الموارد المائية في محافظة واسط اعمال معالجة السيول والاستعداد لموجات فيضانية في حال ورودها بهدف الاستفادة من مياه السيول والأمطار لتعزيز الخزين الاستراتيجي ، وتضمن العمل تقوية اكتاف كلال ترسخ وكلال بدرة ومعالجة التأكلات والخرور في سداد الشويجة ولمسافة 180كم وإنشاء اكتاف لمهرب الجباب اضافة الى قيام المديرية وبالتنسيق مع مديرية صيانة مشاريع الري والبزل بتسليك موجات السيول بشكل انسيابي الى هور الشويجة ثم الى نهر دجلة عن طريق المهارب الفيضانية ، كما نفذت مديرية تعزيز الاطلاقات باتجاه محافظة البصرة لدفع اللسان الملحي والى محافظتي ميسان وذي قار لتغذية وإنعاش الاهوار ، واسهمت المديرية بتجهيز المحافظة بمضخات وسيارات حوضية وحفارات لسحب تجمع مياه الأمطار من المناطق السكنية.

الى ذلك قامت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في محافظة واسط بأعمال معالجة اثار السيول التي وردت الى المحافظة خلال الفترة الماضية بهدف الاستعداد الى مواجهة اي إطلاقات إضافية في حال حدوث سيول ، وتضمن العمل تكتيف الجانب الأيسر لكلال بدرة في منطقة الكمكمية وعمل سدة لتحويل مجرى الكلال اضافة الى قيام المديرية بفتح مبازل غير نظامية على مبازل تصريف الأمطار وردم الانهيارات الحاصلة في السداد المحاذية لمنطقة مزيبلة ليتم تحويل المياه الى نهر دجلة للاستفادة منها .

كما تم إنشاء سداد لحماية القرى والمناطق السكنية وتصريف مياه الأمطار المتجمعة خارج الدور السكنية والأراضي الزراعية ومعالجة التأكل الحاصل في السدة الوترية قرب مهرب الشهابي.

انجزت العامة للمياه الجوفية فرقتي حفر 74و77 اعمالها بحفر عدد من الابار في مناطق وقرى متعددة من محافظة ذي قار خلال شهر تشرين الثاني من عام 2018 منها 6 ابار في الرفاعي و4 في قلعة سكر اضافة الى عدد من الابار موزعة على مناطق متفرقة في المحافظة .كما انجزت الهيأة حفر 4 ابار مائية خلال شهر تشرين الثاني بمحافظة البصرة في شركة نفط البصرة وبعمق 60 م اضافة الى فحص 90 بئراً مائياً بهدف توفير المياه لحميع المناطق والقرى البعيدة عن المياه السطحية وللاغراض الزراعية والاستخدامات اليومية المختلفة ولارواء الحيوانات.

كما قامت دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر / ادارة موقع الكوت بأعمال رفع الترسبات الطينية وتوسيع مقاطع نهر دجلة بهدف تحقيق مقطع تصميمي لاستيعاب الموجات الفيضانية في حال ورودها ، وتضمن العمل انجاز تطهير مقدم سدة الكوت لضمان مرور الاطلاقات الإضافية بانسيابية ، والمباشرة بأعمال التطهيرات في موقع العزيزية بهدف إيصال المياه الى مشروع ماء العزيزية – الحفرية الموحد والذي يخدم 60 الف نسمة وتحقيق مقطع تصميمي لتمرير الاطلاقات الإضافية ، وإجراء التحريات في قاطع الزبيدية تمهيداً للبدء برفع الترسبات.