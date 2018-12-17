صندوق التربية يصادق على مساعدة أكثر من 700 حالة انسانية

بغداد – الصباح الجديد :

أكدت وزارة التربية، استمرارها في تقديم العون والمساعدة للحالات المرضية والإنسانية لكوادر التربية المختلفة، موضحة ان مجلس ادارة صندوق التربية صادق على مساعدة أكثر من 700 حالة انسانية.

وأضاف المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ان “أعضاء الهيئة الإدارية لصندوق التربية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الإداري نائب رئيس مجلس الصندوق الاستاذ إبراهيم عبد ولي، صادقوا على تقديم الدعم والعون لـ720 حالة من الكوادر التربوية في مختلف المحافظات ومديريات التربية”.

وأشار الى أن “الحالات التي شملت بالمعونة تضمنت 609 حالة من العمليات الجراحية، و 26 حالة وفاة، فضلا عن 54 من الحالات السرطانية و 5 حالة حريق، بالإضافة الى منح سلفة زواج لـ20 متقدم، الى ذلك حصلت الموافقة على تخصيص مبلغ مالي لـ6 حالات تكميلية للعمليات الجراحية”.

وعبرت الوزارة عن “تطلعها بتوفر الرعاية للمنتسبين بإيرادات الصندوق ،بما يتلاءم مكانتهم والتضحيات التي قدموها من اجل بناء عراقنا الحبيب”.