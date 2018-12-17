غداً يسدل الستار على فرصة الفياض ونرفض ترشيح المالكي نائباً لرئيس الجمهورية

قيادي في تحالف سائرون يكشف لـ”الصباح الجديد” عن “عرض مرفوض”

الصباح الجديد – خاص:

كشف قيادي في تحالف سائرون الذي يدعمه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان فرصة استيزار فالح الفياض لمقعد الداخلية لم تعد قائمة، وان هناك محاولات من كتلة دولة القانون لاقناع سائرون لمقايضة منصب الفياض بمنصب النائب الاول لرئيس الجمهورية المرشح له رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، وان تحالف سائرون رفض هذه الصفقة جملة وتفصيلا.

واكد القيادي الذي تحتفظ “الصباح الجديد” باسمه ان ميزان القوى في مجلس النواب تحول كثيرا بالضد من تمرير اسم فالح الفياض في الكابينة الوزارية بعد ان عبر نواب من تحالف البناء وآخرون من “المحور” عن استنكارهم للاصرار على ترشيح الفياض وحده لمنصب وزارة الداخلية، واصبح معروفا ان جلسة الثلاثاء (غدا)ستشهد اسدال الستارة على فرصة الفياض وذلك باحد خيارين، الاول هو تأجيل البت بمنصبي الدفاع والداخلية بانتظار ترشيح شخصيات لا حزبية لهما، او اقدام رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على ترشيح اسماء بديلة عن الفياض وفواز الجربا.

وافاد المصدر ان ائتلاف دولة القانون يبذل جهودا يائسة للحفاظ على ماء الوجه بعقد صفقة مع سائرون عبر وسطاء تتضمن تخليها عن الفياض مقابل موافقة سائرون على تنصيب المالكي نائبا اول لرئيس الجمهورية.

وعلى صعيد ذي صلة اكد ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي امس الاحد، ان الفترة الماضية كافية للتفاهم والتشاور بين رؤساء الكتل السياسية لحل ازمة الكابينة الحكومية.

وقالت عضو الائتلاف ندى شاكر في حديث لـ(وطن نيوز) “من المتوقع ان يتم طرح الاسماء الوزارية في جلسة غد الثلاثاء” لافتة الى ان ” الفترة التي مضت كانت كافية للتقريب بين رؤساء الكتل للتشاور والتفاهم لحل معضلة الاختلافات على الكابينة الوزارية”.

يشار الى ان مجلس النواب اجل جلسته الى يوم الثلاثاء المقبل، بعد كسر النصاب من قبل تحالف الاصلاح لاعتراضهم على بعض الاسماء التي جاء بها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ضمن كابينته الحكومية.