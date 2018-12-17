عبد المهدي يعرض على اليابان إنشاء صندوق إعمار مشترك

بغداد – الصباح الجديد :

اعرب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن اعتزاز العراق بالمستوى الذي بلغته العلاقات مع اليابان وشكره وتقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة اليابانية في مجالات الامن والاستقرار ومشاريع الإعمار والتعاون الاقتصادي والثقافي.

وقال خلال استقباله المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني كينتارو سونواورا والوفد المرافق له : إن اليابان ستكون شريكا ممتازا للعراق وقد انجزت الكثير من المشاريع العمرانية والخدمية في العراق ولدينا الكثير من المصالح والمشاريع المستقبلية الطموحة ، مؤكدا ان العراق بدأ يستعيد استقراره وعافيته ويلعب دوره المحوري وان دول العالم تتوجه الينا لشعورها بتحقق الاستقرار وتعزيز الأمن والحياة الديمقراطية .

وقدّم رئيس مجلس الوزراء مبادرة للشراكة والتعاون الاقتصادي والعمراني بين الحكومتين العراقية واليابانية تتضمن الدعوة لإنشاء صندوق مشترك لتمويل مشاريع الإعمار عن طريق كميات النفط العراقي المصدر لليابان كما يموّل الصندوق من الجانب الياباني تشجيعا للشركات اليابانية المعروفة العاملة في العراق ، وستقدم الحكومة العراقية حزمة من المشاريع بطريقة تضمن نجاح عمل الشركات اليابانية وتسريع جهودها وانسيابية عملها .

وعن هذه المبادرة اكد رئيس مجلس الوزراء ان هذه المبادرة ستعزز العلاقة بين البلدين بشكل اكبر وتسرّع من جهود الإعمار وإنشاء المشاريع الاقتصادية وتوفر فرص عمل للعراقيين الى جانب تنويع ثروته الوطنية وتقليل الاعتماد على النفط ، كما توفر فرصا مقابلة لحضور اليابان في السوق العراقية والمنطقة عموما .

وابدى المسؤول الياباني اهتمامه بهذا المشروع ، وذكر انه كان حاضراً عندما عرضها السيد رئيس الوزراء خلال زيارته الى اليابان كوزير للنفط ، وانه يجد هذه الرؤية مثيرة للاهتمام .

وجرى الاتفاق على ان يتقدم الجانب العراقي ببيان الخطوط الرئيسية للمشروع عبر السفارة اليابانية في بغداد لتدرسها السلطات اليابانية بما يسهم بترسيخ التعاون بين الطرفين.

ونقل المسؤول الياباني التهاني والتبريكات رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة ورغبة الحكومة اليابانية في توسيع العلاقات مع العراق في جميع المجالات والمضي بشكل اكثر فاعلية في دعم استقرار العراق وإعماره وانجاز المشاريع الخدمية ، ودعم جهود الحكومة العراقية في تطوير الاقتصاد العراقي وترسيخ جهود الامن والاستقرار وتعزيز التجربة الديمقراطية.