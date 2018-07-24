حيل تجعل الرجل يشتاق إليكِ

متابعة الصباح الجديد:

“إشتقت إليكِ”، كلمة تتوق كلّ سيّدة إلى سماعها، فهي تعبّر عن مدى اهتمام الطرف الآخر بها، اذ من دون الاشتياق لا يكتمل الحبّ، فهو واحد من أساس العلاقة بين الرجل والمرأة.

وغالباً ما تجدين طرقاً لإثارة غيرته، لكن هل فكرتِ يوماً بخطوات لجعله يشتاق إليكِ؟ اليكِ الخطوات:

توقّفي عن الاتصال به بكثرة: إنّها قاعدتكِ الأولى فيما يتعلّق بمسألة الاشتياق، لا تقومي بمبادرة الاتصال أو المراسلة أوّلاً، بل اجعليه يشعر بغيابكِ ويتساءل عن سبب ذلك، بهذه الطريقة سيشعر بالقلق وسيتصل بكِ ليستمع إلى صوتكِ ويخفّف من شوقه إليكِ.

لا تجيبي على رسالته فوراً: مهما كان نوع السؤال الذي طرحه عليكِ، اجعليه ينتظر بضع دقائق قبل أن تجيبي ، قد تعتقدين أن هذه الطريقة ستجعله يفقد اهتمامه بكِ، لكن على العكس تماماً ، الانتظار يجعله يتساءل عن سبب غيابكِ وما الذي يلهيكِ عنه. بعد مرور 10 دقائق مثلاً قومي بالردّ عليه، واجعليه يُدرك أنّك تستمتعين بوقتكِ من دونه، هكذا، ستجعلينه يشتاق إليكِ أكثر ويتوق إلى محادثتكِ دائماً.

اتركي له أثراً منكِ : قدّمي له قطعة خاصّة منكِ والأحبّ على قلبكِ. هكذا، كلّما رأى هذا الأكسسوار سيتذكّركِ حتماً، فسيشعر بالحنين وسيتمنّى لو كان معكِ.

سجّلي له ملاحظة: قد يخيّل إليكِ أن هذه الطريقة طفوليّة جدّاً ولن تنفع، لكن هل جرّبتها من قبل؟ اتركي له ملاحظة مثل “أحبّك” بشكل سريّ داخل محفظته، هكذا ستفاجئينه عندما يراها سيُعجب بهذه الفكرة الجنونيّة، كما أنّكِ ستثيرين فضوله حول الخطوة المقبلة التي ستقومين بها، ما سيجعله يشتاق إليكِ وإلى مخططاتكِ الصغيرة والمثيرة.

استمتعي بوقتكِ مع صديقاتكِ: إذا أردتِ فعلاً أن يشتاق إليكِ، عليكِ أن تبتعدي عنه قليلاً ، قومي بالتسوّق أو بمشاهدة السينما أو بتناول الطعام مع صديقاتكِ، شرط أن تخبريه عن يومكِ الممتع معهنّ. هكذا، سيخاف من فكرة فقدانكِ وستجعلينه متمسكاً بكِ أكثر فأكثر.