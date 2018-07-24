الطبيعة منجم الثروات لجمال المرأة

ظفار زاير:

يعد النعناع من أكثر الاعشاب قربًا للنفس وذلك لتميزه بعطر منعش قادر على ازالة التوتر ومنح الطاقة الإيجابية العالية عند استنشاقه، ويعد من المنتجات المهمة ومتعددة الاستعلامات ، فهو يستعمل منذ قديم الازل وحتى يومنا هذا في التخلص من عسر الهضم وطرد الغازات من البطن ويساعد على فتح الشهية كما يستعمل للاعتناء بالفم والعمل و طرد الروائح الكريهة منه ، هذا وتقوم العديد من الشركات المصنعة لمعاجين الاسنان وغسولات الفم بإضافته الى اغلب المنتجات ، اذ يمنح المستهلكين شعوراً قوياً بالانتعاش، ويحتوي على المواد المطهرة والقاتلة للبكتريا .

وللنعناع القدرة على تهدئة مرض خفقان القلب ويهدّئ نوبات السّعال الحاد ويفتت الحصى والرّمل.

و يعد شربه ساخناً من أنجح الأدوية لمعالجة اضطرابات المرارة، وهو يساعد على هضم الطّعام، ويطهّر الجسم، ويخفّف من تشنّجات العضلات، ويعطي إحساساً بالبرودة:

فوائد النعناع للبشرة

-نظرًا لاحتوائه عل مضادات الأكسدة فانه يُخلص البشرة من السموم والخلايا الميتة؛ ويخفف شدة لمعان البشرة الدهنيّة.

– يُخلص البشرة من المسامات الواسعة.

-يُرطب البشرة ويكسبها النضارة والحيويّة.

-يُهدئ البشرة، ويُزيل علامات التوتر والإجهاد

-خلط النعناع مع عصير الليمون تساعد على تفتيح البشرة، وإزالة البقع الداكنة منها.

-خلط النعناع مع عصير البرتقال التخلص من الرؤوس السود، والبيض في البشرة، كما أنّها تقلل المسامات الواسعة

زيت النعناع

لزيت النعناع القدرة على التخلص من الصداع والتوتر والكسل ايضاً والتخلص من الام والتهابات العضلات ويساعد على تقوية مناعة الجسم كما يعمل على الاعتناء بالبشرة والشعر وله قدرة عالية على التفتيح والتعقيم والترطيب ومعالجة الجروح ويستعمل في ازالة الكلف والهالات السود حول العين عن طريق خلطه مع الليمون والخيار.

ويستعمل ايضاً لتدليك العضلات المتشنجة والاعصاب المرهقة ولتطهير الجروح واعاده ترميم الجلد،

صناعة زيت النعناع في المنزل:

يمكنكِ تعلم كيفية الحصول على زيت نقي موثوق بجودته وتوفير الاموال واكتساب خبرات جديدة، لعمل زيت النعناع نحتاج الى حزمة نعناع طازجة وزجاجة صغيرة من زيت الزيتون او زيت الذرة الذي نستعمله لأغراض الطبخ اواي زيت نباتي آخر مع الحرص على جودته وتاريخ صلاحيته.

طريقة عمل زيت النعناع:

1-نقوم في البداية بتفكيك الحزمة وإزالة الاوراق التالفة منها ومن ثم نقوم بغسلها جيداً وبعد الانتهاء نضعها في مكان جيد التهوية وننتظر حتى تجف تماماً من المياه.

مع الحرص على ازالة الاوراق الداكنة، اذ انها ستؤثر سلباً على جوده الزيت النهائية .

2-في الخطوة الثانية نقوم بقطف الاوراق الطازجة ووضعها في برطمان زجاجي بغطاء محكم ونضع تلك الاوراق بداخله ومن ثم نضيف عليها الزيت النباتي الذي قمنا باختياره، ونقوم بخزن هذا البرطمان في مكان دافئ لمدة اسبوعين في الاقل، مع مراعاة رج العلبة كل يوم مرة او عدة مرات، وبعد مرور اسبوعين، نقوم بتصفية الزيت الناتج لنحصل على زيت النعناع النقي.

طريقه الحفظ:

يحفظ زيت النعناع الذي قمنا بتصنيعه بأنفسنا في مكان جاف بعيد عن الضوء والحرارة، ويستعمل بنحو يومي كأفضل بديل للكريمات التي نشتريها لتنعيم اليدين والقدمين والبشرة والعضلات المتشنجة او المفاصل الملتهبة والاوساخ المتراكمة على البشرة

زيت الحشيش الاخضر

كثيراً ما تردد على مسامعنا هذا الزيت وفوائده في تكثيف وتطويل وتنعيم الشعر وقدرته الهائلة على معالجة وتصليح كل ما يصيب الشعر من اضرار وعيوب يعمل زيت الحشيش على تكثيف واطالة وتقويم الشعر واليوم سنعرف كيفية تحضيره بأنفسنا وبطرق سهلة .

طريقة عمل زيت الحشيش الاخضر:

1-عبوة كبيرة تسع لنحولتر واحد من الماء ويفضل ان تكون جديدة وان كانت مستعملة ،فيجب ان تغسل جيداً كما يجب ان تكون جافة تماماً من المياه.

2-عبوة واحدة صغيرة من زيت الجرجير الاصلي.

3-عبوة واحدة صغيرة من زيت الخروع الاصلي.

4- ربع كيلو جرام ريحان اسود هندي مطحون جيداً.

5-عبوة واحدة صغيرة من زيت السمسم.

2-يجب التأكد من ان الريحان الاسود الهندي الذي قمنا بشرائه مطحون جيداً ونقوم بغربلته بغربال او مصفاة صغيرة لتصفية الرواسب.

3-نقوم بإضافة جميع المكونات السابق ذكرها الى العبوة ويراعي ان يتم، اضافة الريحان الاسود الهندي على فترات « بنحو تدريجي».

4-بعد الانتهاء من اضافة جميع المكونات المتوفرة الى العبوة نقوم بإغلاقها ورجها وذلك لمدة 30 دقيقة غير متواصلة.

5-ثم نصع العبوة تحت الشمس لمدة ساعة الى ساعة ونصف ونكرر تعريضها للشمس لمدة ساعة واحدة لثلاثة ايام، وبعدها ” نصفي زيت الحشيش الاخضر ونعبئه ونجهزه للاستعمال مرتين او ثلاث في الاسبوع.