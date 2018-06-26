المونديال يهدد نجم توتنهام بقضاء فترة الخدمة العسكرية

موسكو ـ وكالات:

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية قضاء سون هيونج مين، جناح توتنهام ومنتخب كوريا الجنوبية، فترة الخدمة العسكرية ببلاده، عقب الخروج من منافسات بطولة كأس العالم في روسيا.

وخسر المنتخب الكوري أمام المكسيك في ثاني مباريات الفريق بدور المجموعات، ليحتل المركز الأخير بدون نقاط، بعد هزيمتي السويد والمكسيك.

وذكرت شبكة «سبورت ميدياست»، أن اللاعب يواجه خطر قضاء 21 شهرًا في الجيش مقابل حصوله على 1200 يورو في السنة، موضحة أن القانون الكوري ينص على أنه في حالة غياب النتائج الرياضية المرموقة للبلاد، يعود جميع المواطنين تحت سن الـ28، إلى العاصمة من أجل القيام بالخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عامين.وأضافت أنهم في هذه الحالة يلعبون لنادي سانجو سانجمو العسكري، ويحصل على راتب يورو شهريًا.

ولفتت الشبكة إلى أن سون قد يكون أمامه فرصة ثانية للتخلص من مشكلة الرحيل عن توتنهام، في حال تمكن المنتخب من تحقيق نتائج جيدة في بطولة كأس آسيا المقبلة.